Saúl: "Tenemos que sacar antes la garra del Barcelona"

Publicado 11/01/2020 18:15:53 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez ha asegurado que la clave de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid estará "en el mediocampo", y ha apelado a "sacar la garra" que mostraron para remontar ante el FC Barcelona mucho "antes", ya que eso provoca que tengan "un desgaste mayor".

"El equipo saca lo mejor de sí cuando se ve contra las cuerda, pero debemos evitar estar en esa situación. Sufrimos muchísimo y tenemos un desgaste mayor. Lo bueno sería sacar esa garra antes", declaró en rueda de prensa. "Cuando estamos unidos, te quedas tranquilo, puedas ganar o perder. El míster nos ve con ganas e ilusión, pero ahora hay que demostrarlo en el campo y en la final", añadió.

Además, el ilicitano explicó que el equipo lleva "una línea ascendente muy importante". "El partido de mañana lo afrontamos con muchas ganas, para entregárselo a nuestros aficionados. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, la semifinal fue muy dura y nos refuerza mentalmente para la final", indicó.

Precisamente sobre el duelo ante los azulgranas, Saúl reveló que les aporta "mucha fuerza". "Es muy importante lo que conseguimos y cómo lo conseguimos. El equipo, a pesar de que no pudimos hacerle daño en la primera parte, supo estar unido. Sacamos muchas cosas positivas de esa primera parte. Tuvimos goles en contra en la segunda parte, pero tuvimos la fuerza para hacerles daño", subrayó.

Por otra parte, recalcó las "ganas" que tiene el cuadro colchonero de volver a levantar un trofeo. "Somos el Atlético, cada partido lo afrontamos como una final. Tenemos muchas ganas de conseguir este título, lo conseguimos en 2014. Fue el primero que logré tras mi cesión y me hace mucha ilusión", dijo. "Te sigue poniendo jugar contra el eterno rival, más cuando juegas por un título", confesó.

A pesar de que marca el mediocampo como clave, aseguró que no tendrá nada que ver con la posesión. "La posesión no tiene nada que ver; muchas veces el rival o nosotros mismos tenemos más posesión y no conseguimos ganar. Ofensivamente siempre tienen una efectividad muy alta. Lo que va a decantar el partido va a ser quien se lleve el mediocampo", afirmó.

También aseguró que Simeone no se comporta de manera especial a nivel motivador ante una final. "Normalmente trabaja más los días normales que las finales. Sabe que en una final es difícil hablarle a un jugador, lo hace más en el trabajo diario. Te transmite esa hambre todos los días, y eso hace que todos los jugadores estén con chispa y bien", expuso.

Por último, valoró el estado de forma de Joao Félix. "A Joao lo veo muy bien, está haciendo un trabajo espectacular para el equipo. Cuando el equipo está bien, todos los jugadores crecemos. Sabemos que mañana es una final, no hace falta motivar a nadie", finalizó.