Savic: "No se puede hablar con Gil Manzano, es de locos"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, mantuvo la compostura a pesar del enfado con Gil Manzano tras el 0-0 de este sábado ante el Athletic Club, ya que se mostró muy en desacuerdo con la cantidad de tarjetas que vieron los locales.

"Nosotros estamos tranquilos pero no sabemos qué está pasando, no tenemos suerte, es de locos. Hay que pensar las cosas, que no tenemos influencia, pero hay que mirar a la cara. No puede ser que nos saquen 15 tarjetas, no somos los únicos que protestamos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Aún se escuchaban los pitos del Wanda Metropolitano a la salida del trío arbitral cuando Savic se refirió a la expulsión de Joao Félix. "No se puede hablar con él, no le hemos dicho nada. No es normal que nos saque 15 tarjetas, por cada palabra saca una tarjeta. Mejor no decir nada, no quiero crear un problema", apuntó.

"Vi la primera amarilla, se ve que Joao corre y que no tiene intención de tocar al adversario, y luego a veces la gente está caliente y se pueden decir cosas, ellos tienen que entender que estamos con la adrenalina muy alta y se puede decir a veces una palabra fuera de lugar", añadió.

"No estoy preocupado, estoy seguro que el equipo lo va a sacar adelante. Tenemos la calidad. La pretemporada fue un poco rara pero estoy seguro de que vamos a empezar a ganar en casa", terminó.