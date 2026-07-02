Scariolo deja de ser el entrenador del Real Madrid

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid looks on during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Quarter Finals Game 1 match played between Real Madrid and La Laguna Tenerife at Movistar Arena on June 02, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El italiano Sergio Scariolo dejó de ser este jueves el entrenador del Real Madrid de baloncesto, después de que técnico y club decidieran poner fin a su segunda etapa en el conjunto madridista "de mutuo acuerdo", tras finalizar la temporada 2025-26 sin lograr ningún título.

"El Real Madrid CF y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto", informó la entidad blanca en un comunicado publicado en su página web.

El de Brescia, que ya entrenó al equipo madridista entre 1999 y 2002, llegó el verano pasado reemplazando a Chus Mateo, y solo un curso después deja el Real Madrid sin levantar ningún título por primera vez desde 2011. El conjunto merengue alcanzó y perdió la final de la Euroliga ante Olympiacos y en Liga Endesa, tras acabar primero la fase regular, cayó en la serie de cuartos de final ante La Laguna Tenerife.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", concluyó el comunicado del conjunto blanco.

El técnico se despidió también en redes sociales a través de un vídeo. "Toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones, ahora toca mostrar mi agradecimiento al club. En primer lugar, por la oportunidad que me han brindado; a los jugadores, por su esfuerzo, su disciplina; a los miembros del cuerpo técnico, por su profesionalidad y lealtad; y a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado desde mi primer día", expresó.

"Se me indicó con la máxima claridad y contundencia que el objetivo más importante era devolver a Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa. 12 meses después, con humildad y con orgullo, puedo decir que lo hemos conseguido. Además jugando, como todo el mundo nos ha reconocido, el mejor baloncesto posible en función de las características individuales de nuestros jugadores", reivindicó.

Scariolo sacó pecho de una "gran temporada regular, un excelente 'playoff', una extraordinaria 'Final Four' con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso". El técnico recordó que se quedaron "a un suspiro de ser campeones de Europa" ante Olympiacos, después de "un enorme esfuerzo" que pagaron en el 'playoff' de la Liga Endesa, donde sufrieron "una eliminación dolorosa".

"Y la racha de lesiones que han destrozado nuestro juego interior. Todos en el equipo estábamos convencidos que íbamos en la dirección correcta para ser campeones de liga basándonos en la contundencia con la durante ocho meses, semana tras semana, habíamos dominado la temporada regular", agregó, apuntando que "solo una vez en más de 30 años de historia de la ACB un equipo había asegurado el primer puesto en la temporada regular con tanta antelación y seguridad".

Finalmente, Scariolo deseó que el Real Madrid tenga la temporada que viene "ese punto de suerte" que "ha faltado este año". "Y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año. Un fuerte abrazo para todos los aficionados", concluyó.