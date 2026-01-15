Scariolo: "Entiendo que puede existir margen todavía para que NBA y Euroliga puedan juntar fuerzas"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid, looks on during the EuroLeague Regular Season Round 21 match between Real Madrid and Maccabi Tel Aviv at Movistar Arena on January 08 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, opinó este jueves que "puede existir un margen todavía" para que la NBA y la Euroliga "puedan juntar fuerzas" de cara al futuro aterrizaje de la liga estadounidense en Europa, mientras que aseguró que en el club tienen "la mirada puesta con muy buen criterio más en el bien al medio-largo plazo".

"Entiendo que puede existir un margen todavía para que se puedan juntar fuerzas y no ponerlas en conflicto, creo que es lo ideal", advirtió Scariolo en rueda de prensa previa al Clásico de la Euroliga ante el Barça.

El italiano, que "honestamente" no ha pensado en si el de viernes puede ser el último duelo entre ambos equipos en la Euroliga ante las informaciones de que su club habría optado por apostar por el modelo que va a traer la NBA de la mano de FIBA, recordó que lleva "muchos años" en Europa y que le divierte "a nivel de competición en esta Euroliga". "Pero también he pasado tres años fantásticos en la NBA, donde he apreciado muchas cosas y su forma de ver las cosas. Así que creo que todo lo que es añadir opciones y no restar es bueno para el baloncesto", zanjó.

En cuanto a los planes que pueda tener el Real Madrid respecto a esta nueva competición, el de Brescia se limitó a decir que hay "un plan a medio-largo plazo". "Este año estamos todos mentalizados para competir y hacerlo bien, cada vez mejor en esta temporada, pero ya estamos pensando en las siguientes. El plan a largo plazo empieza con un mínimo de tres años y tiene que tener en cuenta efectivamente lo que es bueno a medio-largo plazo", apuntó.

"El mejor aliado de las malas decisiones es el cortoplazismo y el resultadismo, lo de pensar qué sería mejor para el mes de febrero. En los despachos me consta que la mirada, y cuando participamos también en las sesiones en las que pensamos en la planificación del futuro, está puesta con muy buen criterio puesta más al bien a medio-largo plazo", añadió.

Scariolo insistió en que "lo importante es huir del cortoplacismo". "Normalmente trae malas decisiones y me consta, repito, que la cúpula del club, al menos de la sección con la que tengo contacto diario, no está para nada en esa onda", sentenció al respecto el técnico madridista.