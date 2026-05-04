Scariolo: "Estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid gestures during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 38 match between Real Madrid and Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade at Movistar Arena on April 16, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este lunes que están "un poco más cerca" de meterse en la 'Final Four' de la Euroliga, el "gran objetivo de la temporada", pero que tienen por delante aun "mucho trabajo" ante un rival con "mucho talento" y que como local es capaz de dar lo mejor de sí mismo.

"Estamos un poco más cerca del gran objetivo de la temporada, pero todavía tenemos por delante mucho trabajo contra un rival con mucho talento y que en su cancha será capaz de dar lo mejor de sí mismo. Tenemos que tener mucha paciencia al inicio y durante bastante parte del partido y llegar al final del partido con confianza y frescura, para ahí tener la oportunidad de ganar", afirmó el entrenador del Real Madrid antes de medirse en el tercer partido de la serie de 'playoffs' al Hapoel Tel Aviv.

Scariolo señaló que la baja de Edy Tavares puede afectar a nivel ofensivo a pesar de "buscar otra manera" de atacar. "A nivel defensivo, lo que nos da Tavares no lo puede dar nadie en el mundo FIBA. El equipo debe intentar que la pelota no entre en la zona de la pintura, donde muchas veces queríamos agredir a los demás para que justo cayeran en la trampa tirarse a la boca del lobo. Sin Tavares tenemos que proteger un poco más nuestra pintura y tenemos que rebotear más como equipo porque echaremos de menos la su intimidación y los tapones", añadió.

A nivel anímico, el de Brescia subrayó que "todos" deben dar "algo más". "No es sólo es el equipo que está sin Tavares, es Tavares el que está sin 'playoffs' y es un jugador competitivo dedicado al equipo, volcado al esfuerzo para ayudar al equipo a ganar. Seguramente lo está pasando peor él que nosotros, aunque le echamos mucho de menos", agregó.

"Todo el mundo tiene que entender y valorar qué quiere decir estar en un playoff de Euroliga y darle peso y ahorrar esa presencia mía en cada partido, cada jugador en cada partido, con una prestación a la altura, porque te puede pasar una cosa así y ya te queda con el mal sabor de boca incluso puede ser el último de la temporada", explicó el técnico blanco.

Por último, habló del esfuerzo del equipo en el último encuentro de Liga ante el UCAM Murcia: "Es mejor tener cuatro o cinco días en tu casa entrenando, descansando y recuperando que tener un partido con prórroga. Campazzo ha descansado porque tocaba y Gaby Deck ha descansado porque es el jugador que tenemos en general que cuidar más por múltiples razones así que yo creo que pueden tener un punto de frescura más que sus compañeros de mañana".