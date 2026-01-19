Scariolo: "Hay qe ser capaces de reencontrar un equilibrio emocional correcto tras dos grandes victorias"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid, speak with Alberto Abalde during the EuroLeague Regular Season Round 21 match between Real Madrid and Maccabi Tel Aviv at Movistar Arena on January 08 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, considera que su equipo debe "ser capaz de reencontrar un equilibrio emocional correcto" después de haber conseguido "dos grandes victorias" ante el Barça y el Valencia Basket en apenas 48 horas de cara a recibir este martes en la Euroliga a un EA7 Emporio Armani Milán italiano "bastante más fuerte" de lo que su clasificación actual indica.

"Tenemos que seguir creciendo, compitiendo, afrontando todos los partidos y dándole la importancia máxima que tienen a estas alturas. Necesitamos ser capaces de reencontrar un equilibrio emocional correcto tras dos grandes victorias, sin que eso nos conlleve riesgo de ceder a la euforia", señaló Scariolo este lunes a los medios oficiales del club.

El entrenador italiano pidió a sus hombres "mantener la humildad y la ambición". "Pero ser conscientes de que todo lo que estamos haciendo es fruto del trabajo y el esfuerzo realizado", advirtió antes de afrontar "con mucho cuidado un partido importante".

Y es que del Brescia cree que el Armani Milán "es un rival bastante más fuerte de lo que la clasificación indica". "Ya nos ganó en Milán y ha sido capaz de ganar a casi todos los mejores equipos de la competición", recordó Scariolo.

De todos modos, contarán con el apoyo del Movistar Arena, donde el equipo madridista se está mostrando muy sólido. "Será muy importante el apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestra afición. Sentimos crecer, no solo la presencia, sino el entusiasmo y calor que nos transmiten y eso es algo que el equipo nota, del que se beneficia, aprecia y que tiene un peso importante para mantener este rendimiento tan alto en los partidos de casa", subrayó.