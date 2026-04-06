Scariolo: "No recuerdo un partido fuera de casa en el que no hayamos jugado muy bien"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid gestures during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid and Hapoel IBI Tel Aviv at Movistar Arena on March 24, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este lunes que no recuerda un partido fuera de casa en los últimos meses en los que su equipo no haya jugado "el 90% del tiempo bien o muy bien" y que el duelo ante el Olympiacos será un partido de "extrema dificultad" ante el equipo "número uno" de la Euroliga.

"Es un partido de extrema dificultad contra el equipo número uno de la Euroliga. Además, juega muy bien a baloncesto, con grandes individualidades y sentido del equipo. Será un partido de máxima dificultad, de los que gusta jugar, de los que gusta ganar. No recuerdo un partido fuera de casa en el que no hayamos jugado el 90% del tiempo bien o muy bien", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro de Euroliga que les mide en el Pireo al Olympiacos.

Scariolo incidió que el objetivo es ir a jugar "exactamente con la misma actitud, preparación y personalidad" que han tenido durante todos los partidos fuera de casa en los últimos meses. "Obviamente, si se genera un final igualado tendremos que estar más acertados para poder llevarnos el partido hacia nuestro lado", añadió.

En cuanto a la situación clasificatoria, el de Brescia señaló que el equipo ve "con tranquilidad" que solo queden tres partidos. "Como todos los deportistas pensamos en el partido de mañana. Nuestras fortalezas permiten, como hemos demostrado en todos los últimos meses, poder ir a cualquier campo y mirar en los ojos a cualquier rival", explicó.

"No pensamos en ganar solo el partido de casa. Tenemos que salir a ganar todos los partidos que tenemos delante. Las cuentas son tan variadas que tenemos que pensar solo en una cosa, cuantos más partidos ganemos, más fácil tendremos quedar entre los cuatro mejores. Tenemos que luchar para mantener esa posición por la cual hemos trabajado, mejorado, crecido, competido y aguantado", analizó.

El italiano apuntó que entiende que puedan tener "un punto extra de motivación" los jugadores que formaban parte de la plantilla el curso pasado, cuando los griegos dejaron fuera de la Euroliga al Real Madrid. "No creo que un partido como este necesite una motivación extra, es un partido contra el máximo nivel contra el que te puedes enfrentar que tiene mucha importancia", agregó.

Por último, manifestó su descontentó por haber perdido cinco partidos "de uno o dos puntos". "A veces es casualidad, otras por una llamada arbitral o un error defensivo u ofensivo. A veces los dos minutos anteriores podías haber hecho algo más para que no se resolviera en la última posesión", concluyó.