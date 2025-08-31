Scariolo: "No tenemos obsesión con el resultado de este campeonato"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo ha negado tener "obsesión con el resultado" del Eurobasket porque su equipo está "en transición y en aprendizaje", a colación de haber ganado este domingo por 91-47 a la selección de Chipre en su tercer partido del Eurobasket 2025, cuyo Grupo C se disputa en la ciudad chipriota de Limasol.

"Es un equipo, repito, en transición y en aprendizaje. Aquí no tenemos obsesión con el resultado de este campeonato, pero tenemos obsesión con cómo jugamos, cómo nos comportamos, cómo defendemos, cómo atacamos, cómo crecemos, cómo integramos a nuevos jugadores en el equipo. Eso sí que es utilizar una expresión ya utilizada: innegociable", dijo en rueda de prensa desde el Spyros Kyprianou Arena.

"Creo que hemos sido serios durante la mayor parte del partido, donde nos hemos comprometido como equipo ante eso, en lo que suponía el segundo partido consecutivo y aparentemente contra el rival más débil del grupo. Sin embargo, valoro la concentración de los jugadores y su buen juego. Se han pasado el balón y han dado 25 asistencias, 10 de ellas entre nuestros dos jóvenes bases, lo cual es una excelente señal, con pocas pérdidas de balón, muchos rebotes y muchos triples", agregó.

Luego Scariolo abogó por "poner las cosas en perspectiva", pero con la opinión de que había sido "un partido un tanto complicado" porque podía ser tentador relajarse. "Así que estoy bastante satisfecho de haberlo superado de la manera correcta", argumentó el técnico italiano.

"Éste es un equipo muy joven y que necesitamos crear, pero también proteger la cultura, la mentalidad y la actitud adecuadas. En ese momento el marcador no importa, se puede ir arriba o abajo, y hay que jugar concentrado, con intensidad y unidos. A veces, cuando se ve eso y sobre todo cuando las cosas van bien, existe el riesgo de relajarse y quería evitarlo porque necesitamos dedicar más minutos de buen baloncesto a nuestro motor, porque estamos a punto de jugar partidos decisivos y debemos estar preparados para ese momento", advirtió.

Además, matizó su análisis de la derrota ante Georgia en la jornada 1 del grupo. "No dije que me había sorprendido la derrota porque sabía perfectamente que una derrota, por el nivel respectivo de los dos equipos, era perfectamente posible. Me había sorprendido sobre todo porque era bastante nuevo... un poco la ternura, es la palabra, con la que habíamos jugado. Como un poco muy de pardillos y muy tiernos", dijo.

"Pero bueno, son experiencias que el equipo tiene que sumar, que los jugadores tienen que sumar, que los que tienen más partidos atrás, intentar la próxima vez reconocer el riesgo e intentar prevenirlo para ayudar a los que tienen menos partidos a evitarlo y aprender", aseveró.

"Si encontramos un equipo más fuerte físicamente, que nos somete, como pasó con Georgia, le apretamos las manos, pero al menos que hayamos aprendido de la lección. No es que pueda decir que estos dos partidos nos dicen que sí, porque no tienen nada que ver sobre todo de estructura física de estos dos equipos, de hoy y de ayer, pero entiendo que las experiencias teniendo jugadores inteligentes van a ser útiles", zanjó.