Scariolo, Pascual y Laso participan en Atenas en el Congreso de Entrenadores de Euroliga - EHCB

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores españoles Sergio Scariolo, Xavi Pascual y Pablo Laso participarán en Atenas en el EHCB Coaches Congress 2026, el congreso internacional organizado por la EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) que reunirá a técnicos de todo el mundo entre el 2 y el 5 de julio en el Telekom Center (OAKA), según informó este lunes la organización.

El evento se celebrará en la capital griega apenas unas semanas después de que en ese mismo escenario se corone al campeón de la Euroliga 2026, y forma parte de la misión de la EuroLeague Head Coaches Board de transmitir conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones de entrenadores de baloncesto.

Durante los cuatro días del congreso, técnicos de todos los niveles podrán profundizar en el juego a través del contacto directo con entrenadores de la Euroliga y de la NBA, en un programa que incluirá 12 'master class' en pista impartidas por miembros del EHCB, talleres interactivos con plazas limitadas, análisis del arbitraje y la interpretación del reglamento y sesiones sobre la EHCB Coaches Academy.

Además de participar en mesas redondas y sesiones magistrales, Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid Baloncesto, Xavi Pascual, técnico del Barça, y Pablo Laso, entrenador del Anadolu Efes Istanbul, formarán parte de los talleres interactivos del congreso junto al presidente del EHCB, Dimitris Itoudis, y al técnico serbio Zeljko Obradovic, en sesiones con plazas limitadas y registro independiente.

El congreso está concebido como una experiencia formativa intensiva que combinará conocimiento táctico, pensamiento estratégico, aplicación práctica y debate abierto entre profesionales, además de ofrecer un entorno internacional de intercambio en el que entrenadores de todo el mundo podrán compartir perspectivas y establecer relaciones profesionales a largo plazo.