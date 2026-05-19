Scariolo: "El Real Madrid es el Real Madrid siempre, este equipo siempre compite"

Sergio Scariolo, head coach of Real Madrid, speaks to the media after training session ahead of the EuroLeague Final Four, which will be held in Athens; at Ciudad Real Madrid, on May 19, 2026 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció este martes que han tenido unas "semanas algo convulsas" en su preparación para la 'Final Four' de la Euroliga por las bajas de Walter Tavares y Alex Len, sus dos pívots, algo que les obliga a "un cambio radical en todo", pero recordó que no deben "bajar la cabeza contra la adversidad" porque "el Real Madrid siempre compite", y lo hará en su semifinal ante un Valencia Basket al que tiene "un gran respeto" y al que conocen "bien".

"Han sido semanas bastante especiales, algo convulsas y han ido en una dirección completamente diferente respecto a lo que esperábamos de poder hacer en nuestra planificación. Hemos tenido que cambiar básicamente, después de la lesión de Tavares, la planificación, y Alex (Len), que había desempeñado un papel fantástico, sobre todo defensivamente, y con el habíamos encontrado otra vez un equilibrio, obviamente un nivel un poco más bajo, y su lesión nos ha obligado a un cambio radical en todo y estamos un poco todavía en ello", señaló Scariolo durante el 'Media Day' previa a la 'Final Four'.

El entrenador del conjunto madridista dejó claro que por las bajas de sus pívot "hay cosas" que no podrán "ni disimular ni tapar porque son evidentes". "Tenemos que buscar otras cosas y por supuesto ser conscientes de las limitaciones que tenemos, de que el escenario es completamente diferente respecto a antes y sentir un sentido de urgencia. Al menos, intentar los que están hacer las cosas de la manera mejor posible, sobre todo a nivel de fe", puntualizó.

El italiano recalcó que están "intentando entender cómo" pueden ser "competitivos de una manera completamente diferente respecto al equilibrio muy bueno" que habían alcanzado "tras meses de probatura, cambio, esfuerzo y ajustes". "Estamos todavía con trabajo por hacer, pero con mucha ilusión de estar en esta 'Final Four', que no es algo que les pasa a todos los grandes equipos todos los años, así que hay que estar no sólo orgullosos sino motivados e ilusionados para poder hacer un buen papel", solicitó.

"No queremos resignarnos ni bajar la cabeza contra la adversidad, queremos luchar y salir a competir con más fuerza, más energía y más de lo que tenemos posible. El Real Madrid es el Real Madrid siempre, puede tener limitaciones, estar en un gran momento, en un momento menor, pero cuando va a competir, siempre compite, y este equipo siempre compite", aseveró el exseleccionador español.

El técnico no entró "en detalle" sobre cómo va a modificar el juego de su equipo con estas ausencias. "No hemos terminado los entrenamientos y no hemos llegado a tener una visión completa de lo que puede funcionar y lo que no. Estamos experimentando, estamos un poco reaccionando a los imprevistos que se han producido", se limitó a apuntar.

"Obviamente, espero más de Usman (Garuba), obviamente tenemos muy contadas alternativas, así que no es tan complicado entender o imaginar lo que podremos hacer, no hay mucho donde fantasear. No es el qué, es el cómo vas a marcar diferencia en ambos lados de la cancha. Podemos ser eficaces de una manera diferente y eso es lo que estamos buscando realmente", agregó al respecto.

En este sentido, apuntó que Garuba que es uno de los "pocos jugadores con capacidad de competir cuando está en el modo normal de máxima concentración y máxima profusión de energía", aunque tampoco esconde que está "mermado" por su problema en la mano en el tercer partido del 'playoff' ante el Hapoel Tel Aviv.

"Está mejor, pero es obvio que no está físicamente al cien por cien, aunque mentalmente le veo bien, con mucha atención. Ha crecido mucho este año. Una de las cosas que más me enorgullece es el crecimiento que han tenido la gran mayoría de los jugadores a lo largo de esta temporada, y Usman lo representa un poco, creciendo en muchas áreas y convirtiéndose en un jugador a pleno derecho de rotación", detalló del internacional.

El de Brescia no olvida que a Garuba se le consideraba "un tío que podía cambiar los partidos desde la energía", pero que "ahora la perspectiva es completamente diferente" y "tiene una responsabilidad superior, no de hacer cosas diferentes, sino de hacer lo que él sabe hacer durante una cantidad de minutos superior y sabiendo que no hay mucho plan 'B' detrás de él". "Antes él era un plan 'B' en muchas ocasiones de altísimo nivel, esta vez es el 'A' y sin red, así que es un buen test para él. Estoy también esperanzado y a la vez curioso de ver cómo reaccionará", subrayó

Con todo, el técnico del Real Madrid tiene fe en que pueden salir campeones por "el gran trabajo" realizado todo el año, sobre todo a "a nivel de fuera de la cancha, de cohesión, de entendimiento de los roles, de cómo jugar juntos". "La generosidad, la competitividad, la capacidad de no rendirse y de hacer el esfuerzo extra cuando el compañero necesita una ayuda, son cosas que hacen ya parte. La planta hay que regarla todos los días, si no se seca. La planta ha crecido y si somos capaces de seguir regándola, esa parte la mantendremos", recalcó.

"GRAN RESPETO" AL VALENCIA BASKET Y PEDRO MARTÍNEZ

El de Brescia sabe que la Euroliga "incluye la excelencia del baloncesto de clubes europeo" y que en Atenas se verá "un nivel de baloncesto muy alto", empezando por el de su rival en semifinales, un Valencia Basket por el que tienen "un gran respeto" y, él, "personalmente", hacia su técnico Pedro Martínez.

Sergio Scariolo ha visto "pletórico" al conjunto 'taronja' en su 'playoff' ante el Panathinaikos, donde demostró "inteligencia táctica". "Nos conocemos bien y también tendremos nuestras armas para poder competir contra ellos", advirtió el técnico madridista.

Un punto a favor para el Real Madrid puede ser la experiencia de su plantilla en este tipo de escenarios, pero el italiano avisa de que eso "es teoría pura" y que será "un privilegio" si ayuda en aspectos como "control de los nervios" o "tomando buenas decisiones". "También en muchos años de baloncesto he visto a gente con mucha experiencia que luego en el momento de la verdad tampoco ha estado tan contundente y tan clarividente como se supone. Si son capaces de enseñar esta experiencia en cómo competirán obviamente es una ventaja", remarcó.

"EL GOLPE" DE PERDER A TAVARES Y LEN

Para Scariolo, llegar a su tercera 'F4' "ha sido una sucesión de emociones" y confesó que le interesaba "demostrar" que no era ningún lastre venir de dirigir a una selección. "Al final, es baloncesto y es ser entrenador y competir, me ha llenado de ilusión y orgullo", indicó.

Sin embargo, posteriormente ha sentido "la frustración" por ser la "segunda vez" en su carrera que sentía que tenía un "un equipo de 'Final Four'" y ha tenido estos percances físico. "Lo tuve en Málaga un año, pero no cuando llegamos a la 'Final Four', el año anterior que nos eliminó Olympiacos, al siguiente llegamos, pero contra pronóstico", rememoró.

"Yo creo que esta es la segunda vez. Personalmente, mi sensación era esa, lo conseguimos y se rompen los dos pívots, eso ha sido un golpe duro y hay que reconocerlo. Luego entras en la fase de la reactivación y de vamos a buscarnos la vida en cómo hacerlo y en cómo podemos replantearnos un poco todo para poder seguir compitiendo", añadió al respecto.