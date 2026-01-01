Scariolo: "El salto de calidad de la Euroliga es alucinante"

Sergio Scariolo, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, avisó del "complejo" compromiso de este viernes ante el Dubai, un equipo que representa el "salto de calidad" de la Euroliga en los últimos dos años, aumentando los candidatos al título.

"Afrontamos un equipo lleno de talento, con muy buenos jugadores en el uno contra uno y una capacidad de atacar la canasta muy buena, de ir al tiro libre con mucha frecuencia y también con buenos tiradores", dijo este jueves en la previa ante los medios.

"Es un partido complejo por la calidad del rival y seguramente nos tendremos que emplear a fondo defensivamente para mantenerlos controlados. No será fácil, pero a la vez tenemos mucha motivación de poder jugar un buen partido, uno más, delante de nuestra afición e ir sumando en la clasificación de la Euroliga", añadió.

El técnico italiano insistió en la calidad del último inquilino de la Euroliga. "Dubai es un equipo muy completo a nivel ofensivo, con una plantilla muy larga y con muchos recursos. Tenemos que emplearnos a fondo en cada partido. Todos los rivales son muy buenos sobre todo en este tramo de la temporada. Nos gusta jugar delante de nuestro público y eso es una ventaja, pero deja de serlo si pensamos que eso nos puede ayudar a ahorrar esfuerzos", afirmó.

Por otro lado, Scariolo reflexionó sobre el "salto de calidad" de la competición europea. "El salto de calidad que ha dado la Euroliga a nivel de número de rivales buenos en los últimos dos años ha sido incomparable con respecto al pasado", dijo.

"El número de equipos que pueden legítimamente aspirar a estar en la Final Four y ganarla, nunca se ha producido en el pasado, ocho, nueve o diez. Es alucinante, iguala la competición, genera interés, pero aumenta la dificultad. Te obliga a ir siempre a tope, en casa, fuera, contra cualquier rival", terminó.