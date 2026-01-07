Schareina se coloca líder en motos tras su segunda victoria de etapa consecutiva en el Dakar

68 SCHAREINA Tosha (esp), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 3 of the Dakar 2026, on January 6, 2026 around Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

El piloto español Tosha Schareina (Honda) logró este miércoles su segunda victoria consecutiva en el Rally Dakar 2026, que se está disputando en Arabia Saudí, en la cuarta etapa del rally-raid, la primera parte de la maratón, para colocarse líder en la clasificación general de motos, empatado con el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El valenciano está desatado. Tras unas primeras tres jornadas muy conservador, Schareina dio un golpe en la mesa este martes, venciendo en una etapa complicada a nivel de navegación, y lo repitió este miércoles, abriendo en solitario durante la mitad de los 417 kilómetros de especial en la primera parte de la etapa maratón.

Schareina se adjudicó su segunda etapa consecutiva con un tiempo de 4:31:56, solo 6 segundos más rápido que Brabec, que fue junto al valenciano en la parte final de la jornada. Con este crono, el español se coloca líder de la general, aunque con el mismo tiempo que el estadounidense. El australiano Daniel Sanders (KTM), que acabó quinto la etapa, se queda tercero en la general a 1:24 del valenciano.