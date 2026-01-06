Schareina gana en motos la tercera etapa del Dakar

68 SCHAREINA Tosha (esp), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 2 of the Dakar 2026, on January 5, 2026 between Yanbu and Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Frederic LE FLOC'H / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Tosha Schareina (Honda) se adjudicó el triunfo en motos de la tercera etapa, de 421 kilómetros de especial con salida y llegada en Al-Ula, del Rally Dakar 2026, que se está disputando en Arabia Saudí, para meterse en el 'top 3' de una clasificación general en la que resiste como líder el australiano Daniel Sanders (KTM).

El valenciano muestra las garras por primera vez en este Dakar después de dos primeras jornadas protagonizadas por las piedras en las que fue muy conservador. Una caída aparatosa, pero no dañina, no impidió a Schareina ser el mejor en una etapa alrededor de Al-Ula por cañones con una navegación compleja, y en la que los favoritos fueron abriendo pista, lo que les hizo perder más tiempo.

Entre ellos estuvo el también español Edgar Canet (KTM), que tuvo mucho peor día que este lunes y perdió casi 12 minutos respecto al tiempo de Schareina. Ahora, el de La Garriga cae del podio en la general, mientras el valenciano cierra ese 'top 3' a poco más de un minuto del líder Sanders.