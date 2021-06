Schick busca billete de vuelta a una Croacia apurada

El delantero de la República Checa doblegó a Escocia y quiere el pase con la sentencia croata

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Croacia se enfrenta este viernes a la de la República Checa en una segunda jornada del Grupo D de la Euro 2020 crucial para los croatas, que cayeron ante Inglaterra y se miden ahora a unos checos líderes tras la exhibición de Patrik Schick en el triunfo sobre Escocia.

El delantero checo, posiblemente nuevo héroe para su afición si vuelve a bordarlo ante Croacia, pretende enviar a Luka Modric y compañía de vuelta a casa para las vacaciones de verano, pues otra derrota dejaría a los 'vatreni' prácticamente fuera. Mientras que para los checos, ganar será sinónimo de clasificación salvo carambola grotesca.

Pero más allá de cábalas, lo cierto es que Croacia sigue siendo favorita para este partido. Si los de Zlatko Dalic logran jugar con balón y recuperan la efectividad perdida en sus últimos partidos, deberían encerrar a la República Checa y acercarse al triunfo, siempre que atrás no cometan errores.

Y es que Patrik Schick ya ha demostrado que aprovecha cualquier regalo, para marcar golazos casi desde el centro del campo o para rematar cualquier contra. Escocia lo pagó caro. Además, en la portería tienen en Vaclík a todo un seguro de vida, y deben aferrarse a ello para por lo menos puntuar y seguir soñando grande.

Seguramente, los checos no modificarán demasiado su plan de juego. Según anunció el técnico asistente, Jirí Chytry, no irán a especular ni a jugar al empate. Una declaración de intenciones de jugar con Masopust y Darida buscando que siga inspirado Schick.

Sí deberá mutar la piel Croacia, que perdió por la mínima ante una anfitriona Inglaterra pero, a nivel de grupo, está necesitada. Como necesita gol. "Tenemos que mejorar en ataque. No será fácil contra Escocia y la República Checa, pero soy optimista porque contra Bélgica e Inglaterra no ganamos, pero no nos aplastaron", señaló Dalic.

Así, Ante Rebic podría regresar al extremo para abrir campo, con Bruno Petkovic como delantero centro más potente y firme. Menos movilidad pero más gol y poderío en jugadas a balón parado, dando peso a Luka Modric y Mateo Kovacic en la creación y, si es necesario, doblando por bandas con Vrsaljko y Gvardiol.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Vlasic, Perisic; y Petkovic.

REPÚBLICA CHECA: Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Král, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; y Schick.

--ÁRBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).

--ESTADIO: Hampden Park, Glasgow (Escocia).

--HORA: 18.00/Cuatro.