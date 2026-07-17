Schmid le gana el pulso a Tejada y Pidcock se mete en el podio de la general del Tour

July 14, 2026, Le Lioran, France: Swiss Mauro Schmid of Team Jayco AlUla pictured in action during the stage 10 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 167km from Aurillac to Le Lioran, on Tuesday 14 July 2026. The 113th edition of the Tour de - Europa Press/Contacto/Pool Luca Bettini

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha ganado este viernes la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Dole y Belfort sobre 205,8 kilómetros, en una jornada con protagonismo para Los Vosgos y para un Ballon d'Alsace en el que nada pasó atrás pero, en la fuga, se seleccionó la escapada que quedó en un mano a mano del helvético con Harold Tejada (XDS Astana), mientras que el también fugado Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) se aupó al podio de la general.

La larga fuga del día, integrada por cerca de 60 corredores y con nombres de primer nivel como Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Valgren, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Alex Aranburu, Magnus Cort, Ion Izagirre o el propio Pidcock, llegó a disponer de casi nueve minutos de ventaja sobre el pelotón.

En el histórico Ballon d'Alsace, primer puerto que se ascendió en la historia del Tour, Pidcock endureció la subida con varios ataques que redujeron el grupo delantero a una decena de unidades, mientras el maillot verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) firmó un esfuerzo titánico, primero para puntuar en el esprint intermedio y después para vaciarse al servicio de su equipo intentando defender la posición de Mattias Skjelmose en la general.

Ya en el descenso y camino de Belfort, Schmid y Tejada lanzaron el ataque definitivo a 16 kilómetros de meta y abrieron un hueco que resultó insalvable para el grupo perseguidor, pese al intento final de Kévin Vauquelin. Por detrás, el pelotón de los favoritos permaneció sin movimientos en la general, con UAE Team Emirates-XRG controlando la situación y Lidl-Trek y Red Bull-BORA-hansgrohe colaborando por momentos para limitar las pérdidas, insuficientes para impedir que Pidcock culminara su gran escapada del día y ascendiera hasta el podio provisional del Tour.