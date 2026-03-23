La SD Huesca exige "respeto y rigor" en el VAR para "no alterar por completo el desarrollo de la competición"

Sergio Arribas anota de penalti el 1-2 en el SD Huesca-UD Almería tras la revisión del VAR - PRENSA LALIGA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La SD Huesca demandó este lunes "respeto, rigor y la aplicación de un cierto criterio arbitral" a la hora de usar el videoarbitraje y que así no se altera "por completo el desarrollo de la competición", mostrando "su profundo malestar" tras lo sucedido el pasado viernes en la derrota por 1-3 ante la UD Almería en la jornada 31 de LaLiga Hypermotion en el penalti que supuso el 1-2.

En un comunicado en su página web, el conjunto oscense recalcó su enfado "tras conocerse el audio de la revisión de la jugada" que derivó en el penalti señalado finalmente por Marta Huerta de la Aza a Iñigo Piña sobre Miguel de la Fuente, ya que considera que había una "inexistencia de error claro y manifiesto", la cual, "según el protocolo VAR", no debería haber modificado la decisión inicial de la colegiada, que no decretó nada punible, "por no haber error claro, obvio y manifiesto".

"Resulta paradójico que una acción calificada bajo estos términos requiriera más de seis minutos de deliberación y múltiples repeticiones para ser juzgada. La demora extrema es, en sí misma, la prueba de que no existía una evidencia incuestionable para corregir la decisión de campo", advierte la SD Huesca.

Para el equipo altoaragonés, hubo igualmente "vulneración de la autonomía arbitral" ya que opina que "las imágenes y audios publicados revelan una insistencia y una valoración subjetiva continua por parte de la sala VOR, condicionando la decisión final de la árbitra en lugar de limitarse a ofrecer ángulos objetivos".

"La SD Huesca considera que el uso del VAR bajo estas condiciones, alejado de su propósito original y falto de unidad de criterio, altera por completo el desarrollo de la competición. Decisiones tan determinantes y cuestionables no solo condicionan un partido, sino que desvirtúan el equilibrio y la justicia de la categoría", lamentó.

Por este motivo, expresó "su profundo malestar y preocupación ante la evidente falta de unidad de criterio". "Decisiones tan determinantes para el devenir de un encuentro no pueden quedar sujetas a interpretaciones forzadas que se alejan del espíritu del reglamento y del propio protocolo. Nuestra entidad es el motor de ilusión de toda una ciudad y una provincia, y un activo estratégico para el Alto Aragón en el fútbol profesional", remarcó.

"Competir en la élite ya supone un reto mayúsculo para una estructura como la nuestra; encontrarnos con este tipo de errores arbitrales añade una dificultad externa que pone en riesgo el esfuerzo de nuestros profesionales y el sentimiento de nuestra afición. Exigimos respeto, rigor y la aplicación de un criterio arbitral que no penalice injustamente el futuro de nuestra institución", sentenció el conjunto oscense, actualmente en puestos de descenso a la Primera RFEF.