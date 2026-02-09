Los Seahawks conquistan la LX Super Bowl

Leonard Williams, jugador de los Seattle Seahawks, celebra durante la LX Super Bowl frente a los New England Patriots - NFL

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Seattle Seahawks conquistaron este domingo su segundo anillo de campeón de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, después de llevarse claramente por 13-29 la LX Super Bowl ante unos superados New England Patriots, incapaces de encontrar la forma de superar a la mejor defensa del campeonato.

Los Seahawks se tomaron once años después la revancha de la dolorosa derrota en 2015 ante aquellos Patriots liderados por Tom Brady. Esta vez tenían enfrente al joven Drake Maye, el segundo mejor jugador de la temporada y que, a sus 23 años, no pudo con la presión de lo que había en juego en el Levi's Stadium de Santa Clara, con el añadido de conseguir que la franquicia de Boston se convirtiese en la más laureada de la historia de la NFL. Seis 'sacks' y dos intercepciones claves lo certificaron.

Al campeón de la Conferencia Nacional tampoco le hizo falta un brillante partido ofensivo ni de su 'quarterback', Sam Darnold, impreciso también (19/38 en pase), pero que encontró su recompensa en el quinto equipo de su carrera, ni su estelar receptor, Jaxon Smith-Njigba, bien controlado (4 recepciones y 27 yardas) por la defensa de los Patriots, la que le mantuvo con pie hasta el cuarto final.

Pero fue la de los Seahawks la que impuso su ley para hacer valer un ataque menos espeso en una Super Bowl que no tuvo 'touchdowns' hasta el último cuarto y donde el corredor Kenneth Walker III, la mejor arma ofensiva de los de Mike Macdonald (135 yardas), fue el 'MVP' pese a no tener la recompensa de un 'touchdown'

Ya desde su inicio, el encuentro trajo una auténtica batalla defensiva. Los ataques apenas brillaron y tanto Drake Maye como Sam Darnold, los dos 'quarterbacks', sufrieron y no encontraron demasiadas lecturas para sus pases. El primero se fue al descanso con tres 'sacks' y un 6/11, y el segundo, pese a que evitó ser placado, con un pobre 9/22.

Tampoco sobresalió otra pieza clave del ataque de los Seahawks, el receptor Smith-Njigba, que sólo tuvo una recepción en toda la primera parte, muy vigilado por Christian González, que le realizó un gran marcaje e incluso evitó en los segundos finales el posible 'touchdown' del elegido mejor jugador ofensivo de la temporada.

Con todo, el más dañino para las duras defensas fue Walker III. El 'running back' de Seattle firmó 94 de las 183 yardas totales de su equipo tras los dos primeros cuartos y 43 más que todas las que hicieron los Patriots, que tampoco encontraron la forma de imponer su poderoso ataque terrestre.

El trabajo del corredor no se pudo transformar en ningún 'touchdown' porque la defensa del equipo de Mike Vrabel supo sujetar siempre los momentos más delicados, sobre todo el del primer 'drive' del partido, y redujeron el daño al 0-9 del descanso, aunque con mucho trabajo por hacer en ataque si querían tener opciones de remontada.

SHOW DE 'BAD BUNNY' Y EXHIBICIÓN DE LOS SEAHAWKS

Y tras el espectacular show del descanso de 'Bad Bunny', con un poderoso mensaje del poder latino y de una América unida en un momento social tenso en los Estados Unidos (con entrega de su premio Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por los ICE y crítica de Donald Trump en sus redes sociales), los Seahawks fueron los que regresaron con la energía que transmitió el cantante portorriqueño. Sin embargo, un buen 'drive' terminó sólo con un peaje de tres puntos más para New England por las imprecisiones de Darnold, aunque la diferencia (0-12) era ya casi de dos 'touchdowns'.

Los campeones de la Conferencia Americana siguieron sin dar con la tecla en ataque, incapaces ni siquiera de arañar algún 'field goal' y pese a que la defensa les sostenía, el quinto 'sack' a Maye, tuvo de propina el 'fumble' y la pérdida de posesión al filo del final de otro negro cuarto para los Patriots, cada vez más lejos del histórico séptimo anillo.

Los de Mike MacDonald, pese la inoportuna baja de Smith-Njigba, lo tenían en su mano para el cuarto final y esta vez no perdonaron con el primer 'touchdown' en casi tres horas de partido. Darnold conectó con AJ Barner para que los Seahawks rozaran el anillo de campeón salvo otro milagro de los Patriots, obligados a remontar un 0-19 a falta de poco más de 13 minutos.

El 'touchdown' de Mack Hollins (7-19) y recuperar rápidamente la siguiente posesión les dio algo de esperanza, pero Maye cometió dos nuevos errores con dos intercepciones fatales, la segunda que concluyó en el 'touchdown' de Uchenna Nwosu que fue la sentencia final para unos Patriots hundidos y desarmados por la defensa de los Seahawks, campeones de nuevo doce años después de arrasar a los Denver Broncos.