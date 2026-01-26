Seahawks-Patriots, Super Bowl con sabor a revancha

January 25, 2026, Denver, Colorado, USA: New Patriots owner ROBERT KRAFT hoists the AFC Championship trophy after the Patriots beat the Broncos in the AFC Championship in Denver. - Europa Press/Contacto/Derek Regensburger

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los protagonistas de la 60 edición de la Super Bowl, la gran final del fútbol americano estadounidense que se disputará en San Francisco el próximo 8 de febrero, después de batir en sus respectivas finales de conferencia a Los Angeles Rams (31-27) y los Denver Broncos (7-10).

De este modo, los Seahawks volverán a pelear por el trofeo Vince Lombadi once años después de perder precisamente contra los Patriots del legendario Tom Brady por 28-24 y no poder reeditar su hasta ahora único triunfo en la Super Bowl. La revancha será ante una franquicia que jugará este partido final por duodécima vez en su historia, siete años después de que su mítico 'quarterback' la condujese a igualar los seis anillos de los Pittsburgh Steelers.

Ya sin la sombra de Brady, los Patriots han encontrado ahora en el joven mariscal de campo Drake Maye a su nuevo líder con el que intentarán convertirse en el equipo más laureado en el Levi's Stadium de Santa Clara, lo que haría que su entrenador, Mike Vrabel, fuese el primero de la historia en ser campeón como jugador (2002, 2005 y 2005) y entrenador de una misma franquicia.

New England fue el primero en conseguir el billete para San Francisco como ganador de la Conferencia Americana tras imponerse a domicilio en un apretado encuentro por 7-10 a unos Denver Broncos algo lastrados por la baja por lesión de su 'quarterback' Bo Nix y donde no pudieron anotar más tras adelantarse en el marcador al final del primer cuarto con un 'touchdown' de Courtland Sutton.

Los locales perdonaron una clara de oportunidad de ponerse al menos 10-0 y, a continuación, los 'Pats' lograron igualar antes del descanso con un 'touchdown' del propio Maye, mientras las condiciones meteorológicas en el duelo iban empeorando por una intensa nevada sobre Denver y que fue aumentando los errores en ambos lados. De hecho, antes del descanso, los dos 'kickers', Will Lutz y Andy Borregales fallaron sus 'field goals' para dejar las espadas en todo lo alto para la reanudación.

Tras el descaso, Borregales sí acertó con su siguiente 'field goal' para dar una delantera que ya sería definitiva para los visitantes, que aguantaron su escasa renta a través de su defensa y con su 'kicker' errando otro gol de campo que les habría dado aire. Pero Lutz tampoco acertó la que habría igualado el encuentro, con Leonard Taylor desviando su intento, y aunque la defensa de los Broncos se dio una oportunidad más, el lanzamiento de Jarrett Stidham, sustituto de Nix, fue interceptado por Christian Gonzalez y luego Maye aseguró bien la posesión final y la victoria.

LOS SEAHAWKS BATEN A LOS RAMS

Los Patriots se reencontrarán con los Seahawks, que se proclamaron campeones de la Conferencia Nacional y lograron su cuarto billete a la Super Bowl al imponerse en casa a Los Angeles Rams por 31-27 en otro disputado encuentro donde ninguno anotó en los últimos 15 minutos.

Los locales fueron los que dominaron la final, haciendo mucho daño con Kenneth Walker III y Jaxon Smith-Ngijba, y con su 'quarterback', Sam Darnold, rayando a buen nivel pese a una lesión en los oblicuos. Enfrente, Matthew Stafford también lanzó para tres 'touchdowns' para los Rams, que tuvieron opciones hasta el final pese ir a bajo 31-20 al final del tercer periodo.

Sin embargo, los visitantes llegaron a mandar en el marcador 10-13 tras un 'touchdown' de Kyren Williams y luego tuvieron una buena opción para haberse ido al descanso con más ventaja. Pero la defensa de los Seahawks frenó el ataque los Rams y Darnold tuvo el tiempo suficiente para conectar con Smith-Njigba para irse a vestuarios por delante (17-13).

Los locales no perdonaron un error en el tercer cuarto de los visitantes en una mala recepción en un despeje y en su siguiente posesión firmaron otro 'touchdown' más por medio de Jake Bobo. Davante Adams mantuvo cerca a los Rams (24-20), pero Cooper Kuup, ganador y 'MVP' de la Super Bowl con la franquicia angelina en 2022, recuperó los once puntos de ventaja (31-20).

Puka Nacua realizó una magnífica recepción en el tramo final del tercer cuarto para apretar de nuevo las cosas (31-27) de cara a un último periodo donde las defensas se impusieron, sobre todo en un desvío clave en la zona de anotación de Devon Witherspoon que impidió el 'touchdown' visitante. Los Seahawks no pudieron anotar, pero dejaron sin tiempo a su rival para poder remontar.