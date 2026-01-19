Seahawks-Rams y Broncos-Patriots, finales de conferencia en la NFL

Jan 18, 2026; Foxborough, MA, USA; New England Patriots linebacker Robert Spillane (14) and linebacker Jack Gibbens (51) celebrate during the second half of the AFC divisional playoff round against the Houston Texans at Gillette Stadium, in Foxborough, Ma - Europa Press/Contacto/Eric Canha

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los duelos entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, y entre los Denver Broncos y los New England Patriots, protagonizarán las respectivas finales de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, tras la disputa este fin de semana de la Ronda Divisional.

Ya sólo quedan cuatro equipos camino del anillo de campeón que se decidirá el próximo domingo 8 de febrero en San Francisco después de una segunda ronda de eliminatorias en la que se necesitó incluso la prórroga para decidir dos de ellas y en la que sólo uno fue capaz de ganar a domicilio.

La primera prórroga fue en el partido que abrió el sábado esta Ronda Divisional entre los Broncos, exentos de la primera ronda por ser los mejores de su conferencia, y los Buffalo Bills, un duelo repleto de alternativas y que se decantó del lado de los locales en el tiempo suplementario por 33-30, aunque con la mala noticia de la lesión de tobillo de Bo Nix, su 'quarterback' titular, que ya no jugará lo que resta de temporada.

Los Bills empezaron mandando, pero los Broncos firmaron un gran segundo cuarto (17-3) para irse al descanso por delante (20-10) y llego a ponerse tras este 13 arriba (23-10). Buffalo, pese a que su 'quarterback' Josh Allen no tuvo su mejor tarde, no se vino abajo y llevó los nervios a la grada con 17 puntos seguidos para voltear el marcador.

Sin embargo, Denver y Nix mantuvieron nervios de acero y un 'touchdown' de Marvin Mims Jr a falta de 55 segundos les dejó cerca de la victoria, pero Allen logró al menos dejar a los suyos cerca del 'field goal' para llevar el choque a la prórroga. Los Broncos fallaron su posesión y todo quedó a favor de los Bills, pero Ja'Quan McMillan interceptó un pase para recuperar el balón y un 'field goal' decidió el billete de los locales para su primera final de conferencia desde la temporada 2015-2016.

Esa campaña los Broncos llegaron a su última Super Bowl derrotando a los New England Patriots de Tom Brady. La franquicia de Boston será de nuevo su rival para pelear por el anillo después de derrotar con cierta solvencia por 28-16 bajo una ligera nevada a unos Houston Texans demasiado erráticos.

Los 'Pats' firmaron su decimosexta final en la Conferencia Americana en un partido que casi siempre dominaron y donde su 'quarterback', Drake Maye, lejos de su nivel de la Fase Regular, estuvo algo más sólido que el visitante, un CJ Stroud que acabó con 20/47 en lanzamiento y con cuatro intercepciones. Los Texans, con todo, tuvieron opciones hasta el cuarto final, pero un sensacional 'touchdown' de Kayshon Bouttel, que cogió a una mano un largo lanzamiento de Maye, acabó con sus opciones.

LOS SEAHAWKS ARROLLAN, LOS RAMS VUELVEN A GANAR A DOMICILIO

Por su parte, en la Conferencia Nacional, el mejor equipo de la primera fase y exento de la primera ronda, los Seattle Seahawks fue el protagonista de la victoria más abultada de esta Ronda Divisional, un contundente 41-6 sobre los San Francisco 49ers que les permitió volver a la final once años después.

Enfrente tendrán a Los Angeles Rams, los únicos que fueron capaces de ganar a domicilio de nuevo tras hacerlo en la Ronda de Comodines ante los Carolina Panthers y lo hicieron tras un apasionante duelo con los Chicago Bears que también necesitó de una prórroga, que se decantó de su lado por 17-20.

Los Bears, que habían ganado su primer partido de 'playoff' en 15 años, no pudieron alargar su sueño ni aliarse con las frías temperaturas de la ciudad, cayendo ante unos Rams que les impidieron anotar en el primer y tercer cuarto y que parecían tener el partido ganado con el 'touchdown' de Kyren Williams y con su defensa sujetando la siguiente posesión de los locales.

Estos estaban al borde del abismo, en la yarda 14 y en cuarta y cuatro, cuando el 'quarterback' Caleb Williams se inventó un gran y lejano lanzamiento mientras retrocedía ante la presión rival para el 'touchdown' de Cole Kmet que forzó una prórroga. Ahí, sin embargo, Caleb Williams vio un pase interceptado y Matthew Stafford, 'QB' visitante, no falló para que los Rams aspiren a estar en la Super Bowl por primera vez desde su victoria en febrero de 2022 ante los Cincinnati Bengals.