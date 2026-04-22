Sebastian Hoeness no está "demasiado" preocupado por el supuesto interés del Real Madrid

Archivo - Sebastian Hoeness, head coach of Stuttgart, gestures during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Real Madrid CF and VfB Stuttgart at Estadio Santiago Bernabeu on September 17, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

STUTTGART (ALEMANIA), 22 (dpa/EP)

El entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness, dejó claro este miércoles que se toma con calma las informaciones que le situarían en la terna de candidatos para entrenar al Real Madrid la próxima temporada, algo que no le preocupa "demasiado" porque está centrado en su actual equipo y en firmar un gran final de campaña con la conquista de la Copa de Alemania y el retorno a la Liga de Campeones.

"Ahora mismo no me preocupa demasiado", zanjó Hoeness en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Copa de Alemania ante el Friburgo, afirmando estar centrado en la recta final de la temporada con el Stuttgart, como ya le ha sucedido en años anteriores ante estos rumores.

Para el hijo de Dieter Hoeness, esta situación en este tramo de campaña es habitual. "Es lo mismo de siempre, diría yo. Creo que estos temas han surgido una y otra vez en la recta final de la temporada, y creo que las respuestas siempre han sido bastante claras. No he dejado lugar a dudas", subrayó.

En este sentido, su anterior mención de un partido de Liga de Campeones en Madrid como objetivo para la próxima temporada "no fue una indirecta deliberada", recalcó el técnico en respuesta a una pregunta sobre sus objetivos con el Stuttgart para la recta final de la temporada.

El diario 'Sport Bild' informó recientemente que el Real Madrid estaba considerando a Hoeness como posible sucesor de Álvaro Arbeloa, y que el técnico alemán, de 43 años, estaba siendo observado de cerca. No obstante, según la información, el equipo madridista aún no se ha puesto en contacto con Hoeness ni con el club de la Bundesliga.

En el pasado, se especuló sobre el interés de otros clubes en su figura, aunque él siempre ha recalcado que su prioridad sigue siendo el Stuttgart y ha declarado continuamente su compromiso con un club con el que tiene contrato hasta 2028 y al que dirige desde principios de abril de 2023. Su llegada revitalizó a un equipo que el año pasado conquistó la Copa y que en la Bundesliga se encuentra en camino de clasificarse para la Liga de Campeones.