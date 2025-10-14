La sede de la RFEF en Las Rozas acogerá la fase final de LaLiga Genuine 2025-26

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Genuine Moeve, puesta en marcha por LaLiga a través de su Fundación, presentó este martes de forma oficial su octava temporada, cuya fase final tendrá lugar por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), del 19 al 21 de junio del próximo año, según un comunicado.

En esta fase final que acogerá la sede de la RFEF en Las Rozas, se determinarán los tres campeones de Fair Play y los tres campeones deportivos de la temporada 2025-26, la octava edición de la competición.

La inauguración tendrá lugar en Tarragona (21, 22 y 23 de noviembre) con el Nàstic como anfitrión y la presencia de los 50 equipos de la competición. La segunda fase tendrá como escenario Cádiz (31 de enero y 1 de febrero) y Gijón (7 y 8 de marzo), mientras que el Granada CF albergará la tercera fase (25 y 26 de abril) junto con el Burgos CF (30 y 31 de mayo), para cerrar el curso en la Ciudad del Fútbol del 19 al 21 de junio de 2026.