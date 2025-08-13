Segunda edición del Test Match de Polo entre España y Argentina en Sotogrande

La selección argentina y el equipo nacional de España junto a Adrián Simonetti, CEO de La Martina, y Richard Willmott - cedida

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 17 de agosto, el prestigioso Ayala Polo Club de Sotogrande será escenario de la Segunda Edición del Test Match Copa Embajada Argentina, que enfrentará a la selección argentina con el equipo nacional de España en un evento que combina deporte, cultura y camaradería.

La Martina, con el apoyo de la Embajada Argentina en España, la Real Federación Española de Polo y la Asociación Argentina de Polo, reafirma su presencia como símbolo de la estrecha relación entre ambos países, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo y la proyección internacional de este deporte.

Más allá de la competencia, el encuentro busca celebrar los profundos lazos históricos y actuales que unen a Argentina y España en ámbitos como el intercambio cultural, la diplomacia deportiva y las oportunidades comerciales.

El equipo argentino, dirigido por Gastón Laulhé, estará conformado por Segundo Fernández Llorente (5), Ciro Urturi (2), Santiago Laborde (6) y Nicolás Tomasevich (3), sumando un total de 16 goles de hándicap.

Por su parte, España alineará a Luis Domecq (3), Pascual Sáinz de Vicuña (6), Martín Iturraspe (4) y Gonzalo Entrecanales (2), sumando así 15 goles, bajo la dirección técnica de Benjamín Araya.

Este encuentro será la segunda edición del partido disputado en 2024, en Sotogrande, donde Argentina, integrada por las duplas de hermanos Lorenzo y Pedro Chavanne, junto a Beltrán y el recordado Rufino Laulhé, se impuso a España por un contundente 14 a 8. Aquella primera edición se convirtió en un hito en la temporada, reuniendo a un exclusivo público y a destacadas personalidades del ámbito político y empresarial de ambos países.

En esta línea, Adrián Simonetti, CEO de La Martina, y Richard Willmott adelantaron la posibilidad de disputar la revancha de este amistoso en noviembre, en el marco del Abierto de Polo de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, considerado el torneo más importante del mundo. La ocasión serviría también para invitar a destacados empresarios españoles, con el objetivo de fomentar inversiones y fortalecer los vínculos comerciales entre los países en esta nueva etapa del gobierno del presidente Javier Milei.