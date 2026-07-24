La segunda equipación del Barça rememora el púrpura angelino de Bryant

Archivo - Marc Bernal, Gavi y Pedri posan con la nueva segunda equipación del Barça para la temporada 2026/27 - FCB - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha presentado este viernes su segunda equipación para la temporada 2026-27, diseñada junto a Nike y la marca Kobe Bryant, una camiseta en la que el negro y un degradado hacia el púrpura, color emblemático del exjugador de Los Angeles Lakers, simbolizan la ambición, la competitividad y la superación compartidas entre el club blaugrana y la fallecida leyenda de la NBA.

La nueva elástica supone el segundo capítulo de la colaboración iniciada la pasada temporada entre el Barça, Nike y la marca Kobe, una alianza que, según destacó la entidad catalana, pretende consolidar una identidad basada en la búsqueda constante de la excelencia y en una mentalidad competitiva común.

La camiseta presenta como principales novedades, en el degradado de negro a púrpura, un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe Bryant en el pecho y una cita oculta en el interior del cuello, "Leave the game better than you found it" ("Deja el juego mejor de como lo encontraste"), como homenaje al legado del exescolta estadounidense.

Además, la equipación, completada con un pantalón púrpura que prolonga el degradado y unas media negras, incorpora la tecnología Nike AeroSwift y Dri-FIT ADV para favorecer el rendimiento deportivo mediante una mayor ligereza, transpirabilidad y comodidad, y se estrenará durante la pretemporada del primer equipo masculino y femenino.

El lanzamiento llega acompañado de una campaña protagonizada por Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika Nazareth, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri, y la nueva segunda equipación ya está disponible desde este viernes en la tienda 'online' del FC Barcelona, en las Barça Stores y en los puntos de venta de la marca estadounidense.