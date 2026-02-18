Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos competirán bajo su bandera en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Archivo - FILED - 23 February 2014, Russia, Sochi: The Olympic flag (R) and the Russian flag flutter during the Closing Ceremony of the 2014 Sochi Winter Games at the Fisht Stadium. Russia has reiterated its intention to bid for the 2036 Olympics and is s - picture alliance / dpa - Archivo

BERLÍN, 18 Feb. (dpa/EP) -

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos podrán competir bajo las banderas de sus países en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, ha anunciado este martes el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

Ambos países fueron excluidos de las competiciones internacionales después de que Rusia invadiese Ucrania en 2022, con Bielorrusia como un aliado cercano de Moscú. En 2023, se introdujo una prohibición parcial, que permitía a los deportistas de estas naciones competir como neutrales y sin ningún símbolo nacional, como está sucediendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo.

Sin embargo, la BBC informó este martes de que el Comité Paralímpico Internacional había asegurado que se permitiría a un número limitado de deportistas competir bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebran del 6 al 15 de marzo. El organismo había decidido en su Asamblea General del pasado mes de septiembre levantar las suspensiones de los deportistas rusos y bielorrusos, pero no estaba claro si alguno de ellos competiría realmente.

A Rusia se le han concedido plazas en esquí alpino, esquí de fondo y snowboard, repartidas a partes iguales entre hombres y mujeres, mientras que las cuatro plazas de Bielorrusia son todas en esquí de fondo.