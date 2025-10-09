La selección cambia su plan de viaje a Elche por la alerta roja

España viajará el sábado mismo, día del partido contra Georgia

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol canceló su viaje a Elche para este viernes debido a la alerta roja por fuertes lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología y a la suspensión de toda actividad decretada por el Ayuntamiento ilicitano, para trasladarse el sábado mismo, día del partido oficial contra Georgia.

El aviso de dana y de mal tiempo para Elche, como peor día a priori el viernes 10 de octubre, llevó al decreto de la alcaldía de "suspender toda actividad docente, las actividades al aire libre", además de cerrar "las instalaciones deportivas, parques y jardines".

"Se recomienda a la población limitar la movilidad salvo por motivos imprescindibles", añadió el bando firmado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva. Así las cosas, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se tomaron medidas para hacer la rueda de prensa en Las Rozas el viernes y viajar el sábado.

"La RFEF ha solicitado la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas", apuntó el comunicado de la RFEF.

De esta forma, el entrenamiento oficial de la selección española tendrá lugar como estaba previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 11.00 y la rueda de prensa oficial, con Luis de la Fuente y Mikel Merino, tendrá lugar a las 13.00 horas en el Salón Villalonga de la propia Ciudad del Fútbol. La selección española viajará a Elche el sábado por la mañana.

Por otro lado, la RFEF decidió también cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre. Además, la RFEF ha procedido a suspender la Junta Directiva prevista en Elche para este sábado.

Por otro lado, la Federación explica que queda atenta de las "novedades que surjan en relación con el operativo organizado", confiando en que el partido se pueda disputar como estaba previsto el sábado a las 20.45 en el estadio Martínez Valero.