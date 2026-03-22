La selección se concentra este lunes para los amistosos ante Serbia y Egipto

Archivo - Luis de la Fuente, head coach of Spain, during a training session prior to the 2026 World Cup qualifying matches against Georgia and Turkey, at the Ciudad del Futbol, in Las Rozas, Madrid, Spain, on November 11, 2025. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol se concentrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar los dos amistosos de esta ventana internacional del mes de marzo ante Serbia, el día 27, y Egipto, el 31.

Los 27 convocados por el seleccionador Luis de la Fuente están citados a las 20.00 horas en las instalaciones federativas, donde realizarán tres sesiones de entrenamiento por la mañana a partir de las 11.00 el martes, el miércoles y el jueves, día este en el que pondrán rumbo a Villarreal (Castellón) para jugar al día siguiente ante el combinado serbio en el Estadio de la Cerámica (21.00).

La madrugada del viernes al sábado, los internacionales retornarán a Madrid para, al día siguiente, entrenar en la Ciudad del Fútbol a las 11.00, algo que repetirán tanto el domingo como el lunes. Tras esta última sesión viajarán a Barcelona donde jugarán el martes 31 en el RCDE Stadium ante Egipto el segundo de los amistosos.

En la lista, la última antes de que se den a conocer los elegidos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de Luis de la Fuente del pasado viernes, las novedades fueron el portero Joan Garcia (FC Barcelona), el defensa Cristhian Mosquera (Arsenal FC), el centrocampista Carlos Soler (Real Sociedad) y los extremos Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (CA Osasuna), todos ellos debutantes a excepción del medio realista, de regreso más de tres años después.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid) y Cristhian Mosquera (Arsenal FC).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).