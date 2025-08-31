La selección se concentra este lunes para los partidos ante Bulgaria y Turquía

Archivo - Luis de la Fuente of Spain looks on during a training session prior to the Spanish national soccer team's UEFA Nations League match at Ciudad del Futbol on June 04, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol iniciará este lunes su concentración para comenzar a preparar los partidos ante Bulgaria y Turquía, los dos primeros de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.

Los 26 jugadores designados por el seleccionador nacional Luis de la Fuente están citados a las 13.00 horas en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y será a las 19.00 cuando realicen sus primer entrenamiento, que será además abierto al público.

Posteriormente, la actual campeona de Europa hará una sesión más en las instalaciones federativas, el martes a puerta cerrada a las 10.15 horas y después de comer pondrá rumbo a Sofía donde entrenará el miércoles en el Estadio Vasil Levski, escenario de su arranque en la clasificación hacia la próxima Copa del Mundo el jueves a las 20.45 horas.

El combinado nacional entrenará en ese estadio el viernes por la mañana antes de partir hacia la localidad turca de Konya, donde el sábado entrenará por el sábado 7 y el domingo 7 jugará su segundo partido del grupo ante Turquía.

En la lista facilitada el pasado viernes por Luis de la Fuente, las principales novedades fueron los regresos de Rodri Hernández (Manchester City) y Dani Carvajal (Real Madrid), ya recuperados de sus graves lesiones de rodilla, y la del extremo Jesús Rodríguez, del Como 1907 y que se estrena en una convocatoria de la Absoluta. Además, el centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez, 'Gavi', tuvo que darse de baja por sus molestias en la rodilla derecha y fue reemplazado por Aleix García (Bayer 04 Leverkusen).

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dani Carvajal y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Rodri (Manchester City), Pedri y Fermín López (FC Barcelona), y Aleix García (Bayer 04 Leverkusen).

DELANTEROS: Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (Como 1907), Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Crystal Palace) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).