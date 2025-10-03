Publicado 03/10/2025 11:47

La selección se concentra este sábado en Valencia para preparar el Mundial de Cilismo en Pista

Archivo - Albert Torres cyclist of the Spanish Track Team during the concentration prior to the Olympic Games of the Spanish Track Team at the Luis Puig Velodrome in Valencia. June 29, 2021. Valencia, Spain - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo en pista se concentra este sábado 4 y hasta el miércoles 8 en el Velódromo Lluis Puig de Valencia para preparar el Campeonato del Mundo de Pista, que se celebrará en Santiago de Chile entre el 22 y el 26 de octubre.

Los ciclistas participantes en esta concentración serán los fondistas Albert Torres, Álvaro Navas, Beñat Garaiar, Eñaut Urkaregi, Joan Martí Bennassar y Xavier Cañellas y los velocistas Alejandro Martínez, Axel Moreno, Esteban Sánchez, Helena Casas, Pepe Moreno y Sandro Abadía, informó la RFEC.

La selección española de pista se pondrá en marcha para tratar de alcanzar la cita en la mejor condición posible y el seleccionador nacional, Juan Peralta, junto al coordinador Javier Zahonero, han decidido concentrar durante cinco días, del 4 al 8 de octubre, a los convocados en el Velódromo Lluis Puig de Valencia.

El trabajo se centrará principalmente tanto en la velocidad por equipos como en la persecución por equipos masculina y el principal objetivo será evaluar el rendimiento de los corredores para determinar la composición de la Velocidad por equipos y de la cuarteta de persecución. Además, trabajarán la sincronización de los equipos, para encontrar la mejor eficiencia a cadencias y ritmos de competición.

