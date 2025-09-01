La selección española de BMX Racing se concentra hasta este sábado en Anadia

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de BMX Racing celebrará esta semana, desde este lunes hasta este sábado 6 de septiembre, una nueva concentración en la localidad portuguesa de Anadia con el objetivo de que los pilotos nacionales continúen su desarrollo en pistas de 'supercross', según un comunicado de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El equipo nacional, a pesar de haber ya afrontado en la presente temporada sus grandes objetivos del año -el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa-, sigue trabajando con la mente puesta en la evolución del grupo de jóvenes pilotos con el que cuenta en la actualidad.

Esta nueva actividad, que estará dirigida por el seleccionador nacional, Pierre Henri Suaze, contará con la participación de 16 deportistas de las categorías élite, sub23, júnior, cadete e infantil. Precisamente, la gran novedad de la concentración será la presencia de cuatro cadetes y un infantil con el objetivo de que empiecen a habituarse a las pistas de 'supercross', entrando en la dinámica de la selección.

El élite Pablo García; los sub23 Marc Román, Martín Cerezo, Carlos Ordóñez, Alejandro Verdú y Mariona Calvís; los júniors Neco Barquín, Sergio Morello, Izan Miralles, Larissa Cabral; los cadetes Iván de la Cruz, Carlos Moreno, Vicente García, Chiara Muñoz y el infantil Erik González serán los deportistas participantes en esta concentración en Anadia.