La selección española cae frente a Italia en su primer ensayo antes del Premundial femenino

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto ha perdido este viernes por 61-77 frente a la de Italia en el arranque del Torneo Internacional de La Línea de la Concepción, un triangular que incluye a la selección de Francia y que sirve para preparar el Premundial de marzo de 2026.

En el Polideportivo Municipal de este municipio gaditano, el equipo entrenado por Miguel Méndez acusó desde el inicio el acierto de Italia en su lanzamiento exterior. Laura Spreafico lo demostró con dos triples y su selección culminó el primer cuarto por delante con un amplio 10-24.

Aunque España mejoró gracias a Paula Ginzo en el poste bajo y luego metió un triple María Araújo, fue un espejismo porque en esa faceta concreta faltaba puntería. Para colmo, Lorela Cubaj y Costanza Verona se unieron al buen hacer de su compañera Spreafico en ataque y el 23-43 que lucía el marcador al descanso era una losa pesada para las locales.

Su escaso 1 de 5 en triples en los primeros 20 minutos evidenció que el conjunto español echaba de menos a las ausentes, como Alba Torrens y Raquel Carrera, mientras que los regresos de María Conde, Laura Quevedo y Megan Gustafson no estaban teniendo el impacto deseado en el aspecto colectivo.

Las descartadas para este encuentro habían sido Maite Cazorla, Irati Etxarri, Claudia Soriano y Andrea Vilaró, y es de prever que sí jueguen contra Francia el próximo domingo (17.00 horas) en el mismo escenario. Así que la segunda mitad de este compromiso ante las italianas se tornó pronto en un campo de pruebas para Miguel Méndez, poco más.

El ahínco de Awa Fam dentro de la 'pintura' fue lo más destacable en las anfitrionas durante un tercer acto donde continuaron las diferencias en el marcador (31-51, 40-61) y dio paso a un cuarto periodo sin chicha. Y aunque Iyana Martín se erigió en referencia ofensiva de España, Olbis Andrè hizo lo propio en el equipo entrenado por Andrea Capobianco.

Un triple fallado por Awa Fam en zona central, a minuto y medio de la conclusión y que ni tocó el aro, fue el ejemplo perfecto de que no había sido la mejor tarde de la selección rojigualda contra la 'azzurra'. La segunda jornada de este torneo se celebrará este sábado (19.30) con el duelo previsto entre Italia y el combinado francés.