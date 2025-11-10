La selección española se concentra este lunes para preparar los partidos ante Georgia y Turquía

Alex Baena a su llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - PRENSA RFEF

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol arrancó este lunes su concentración para preparar los partidos ante Georgia y Turquí, los dos últimos de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en los que espera sellar su billete directo para el torneo.

Los 26 elegidos por el seleccionador Luis de la Fuente se concentraron por la tarde-noche en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). "Tenía muchas ganas de poder volver. Llevaba ya dos concentraciones sin poder estar con los compañeros y la verdad es que estoy muy contento de poder volver a disfrutar de esta selección, de estos jugadores y con dos partidos muy importantes para nosotros", señaló Fabián Ruiz a los medios oficiales del combinado nacional.

La campeona de Europa realizará este martes su primer entrenamiento a partir de las 19.00 horas y abierto, como es habitual, al público. A partir de ahí, hará dos sesiones más en la sede de la RFEF, el miércoles y el jueves, ambas a partir de las 11.00 y a puerta cerrada. El jueves por la tarde pondrá rumbo después de comer hacia Tifilis donde entrenará el viernes y el sábado (18.00) se medirá a Georgia en el Estadio Boris Paichadze.

Los internacionales entrenará el domingo en la capital georgiana, desde donde volarán directamente hacia Sevilla donde llevarán a cabo la sesión oficial previa al partido del martes ante Turquía en el Estadio de La Cartuja a las 20.45 horas.

El combinado de Luis de la Fuente llega como líder del Grupo E de esta fase de clasificación con 12 puntos, tres más que el combinado turco y con el billete directo para la próxima Copa del Mundo muy encarrilado y lo podría lograr si gana el primer choque y Turquía no lo hace. Si ambas suman triunfos, España estaría virtualmente clasificada ya que ganó a su rival 0-6 en la primera vuelta y debería perder por una diferencia mayor.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian y Aymeric Laporte (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Samu Aghehowa (Oporto) y Borja Iglesias (RC Celta).