La selección española femenina viajará a Turquía este viernes "al completo" para jugar ante Ucrania

Alexia Putellas during the training camp of Spain Women Team ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on March 01, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol viajará este viernes con su "delegación al completo" a Turquía para enfrentarse un día después a la selección ucraniana en la jornada 2 de la fase clasificatoria del Mundial de Brasil 2027, según ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Tras la reunión mantenida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con las jugadoras y el cuerpo técnico de la selección española, la delegación al completo viajará mañana a Turquía para medirse a Ucrania el sábado", indicó este jueves la propia RFEF a través de sus canales oficiales.

La 'Roja' tiene programado para el sábado ese partido en la ciudad de Antalya y su plan inicial era poner rumbo a Turquía este mismo jueves, pero se aplazó un día el vuelo debido a la situación geopolítica. La tensión crece en Turquía después de que sus autoridades gubernamentales anunciasen el derribo, por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN, de un misil balístico disparado desde Irán.

Ese proyectil "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde que el pasado 28 de febrero empezó el conflicto bélico en Oriente Medio por una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el Estado iraní.