La selección española de pista inicia este lunes su preparación para el Europeo de Konya

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo en pista se concentrará a partir del lunes y hasta el sábado 24 de enero en el Velódromo Lluis Puig de Valencia para preparar el próximo Campeonato de Europa, que se celebrará en la localidad turca de Konya del 1 al 5 de febrero.

El seleccionador Juan Peralta y el coordinador Javier Zahonero reunirán a los integrantes del combinado nacional, una primera concentración del 2026 que contará con 12 ciclistas. El bloque de velocistas estará integrado por Alejandro Martínez, Pepe Moreno, Esteban Sánchez y Axel Moreno; mientras que el de fondistas lo formarán Eva Anguela, Laura Rodríguez, Izzy Escalera, Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Eñaut Urkaregi, Héctor Álvarez y Joan Martí Bennassar.

El trabajo a lo largo de la concentración se centrará en la labor de las cuartetas de persecución por equipos y de la velocidad por equipos masculina, así como en preparar las pruebas individuales de la cita continental.