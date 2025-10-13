La selección española de refugiados pone rumbo a Países Bajos para disputar la Unity Cup 2025

La RFEF despide en Las Rozas a la selección española de refugiados antes de disputar la Unity Cup 2025. - RFEF

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) despidió este lunes a la selección española de refugiados, que disputará en Países Bajos del 14 al 16 de octubre la Unity Cup 2025, torneo europeo organizado por la UEFA y ACNUR, según un comunicado.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas fue este lunes el escenario del acto de despedida oficial de la selección española de refugiados, que representará a España en la Unity Euro Cup 2025, torneo europeo organizado por la UEFA y ACNUR que se celebrará en Países Bajos del 14 al 16 de octubre.

Durante la jornada, los integrantes del equipo recibieron su ropa oficial y los kits completos con los que participarán en la competición, además de repasar junto al cuerpo técnico las normas del torneo y los detalles organizativos del viaje.

El encuentro contó con la participación de Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF, y Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina, quienes dirigieron unas palabras de motivación y reconocimiento al grupo antes de su partida.

Esta selección, impulsada por la RFEF en colaboración con ACNUR España y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, nació en 2022 con el propósito de ofrecer una oportunidad de integración, convivencia y desarrollo personal a personas refugiadas y solicitantes de asilo residentes en España.

La Unity Euro Cup combina la competición deportiva con actividades culturales y de convivencia, promoviendo el espíritu de equipo y la integración a través del fútbol.