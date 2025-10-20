La selección femenina se concentra este lunes para la semifinal ante Suecia de la Liga de Naciones

Mapi León durante el entrenamiento de la selección para preparar la semifinal ante Suecia de la Liga de Naciones 2025 - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de fútbol comenzó este lunes a preparar la semifinal de la Liga de Naciones que le medirá a Suecia los días 24 y 28 de octubre con un entrenamiento abierto a una afición que mostró su cariño a Mapi León y Jenni Hermoso (Tigres) y donde la única ausencia fue la de Alexia Putellas.

La central aragonesa del FC Barcelona llevaba tres años sin venir con la actual campeona del mundo tras haberse negado a hacerlo hasta que hubiese cambios estructurales y en su retorno con el combinado nacional se la vio sonriente y bromista durante toda la sesión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La futbolista blaugrana fue una de las más solicitadas por la numerosa y joven afición que se acercó a las instalaciones federativas para mostrar su apoyo al equipo junto a una Jenni Hermoso, que no venía desde hace un año y que volvió a ser una de las predilectas por los presentes.

Otra que vivió un día especial fue Sonia Bermúdez, que se estrenó oficialmente en su primer entrenamiento como nueva seleccionadora, una sesión tranquila y sin mucha carga, en la que saltaron las 23 convocadas al terreno de juego, aunque la centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas apenas estuvo el calentamiento previa antes de retirarse.

El resto continuó trabajando durante casi la hora que duró el entrenamiento, aunque hubo diez futbolistas (Irene Paredes, Claudia Pina, Vicky López, Fiamma Benítez, Olga Carmona, Alba Redondo, Clara Serrajordi, Laia Aleixadri, Jenni Hermoso y Cristina Martín-Prieto) que se retiraron antes de tiempo para hacer bicicleta estática. El resto continuó trabajando ejercicios de posesión, un partido modificado y lanzamientos a puerta.

SONIA BERMÚDEZ: "SOY UNA PRIVILEGIADA"

Tras el entrenamiento, Sonia Bermúdez atendió a los medios oficiales de la RFEF, donde confesó que se encontraba "muy feliz" de este primer entrenamiento, "muy tranquilo y de recuperación". "Sobre todo agradecer a la gente que ha venido a animarnos y a apoyarnos", confesó.

"Es una nueva etapa y también es un privilegio el poder ver a las futbolistas, que les puedan firmar autógrafos, sus camisetas. Creo que es un premio también para la gente que nos pueda venir a apoyar y desde aquí también para el día de Málaga decir que toda la gente que nos pueda venir a ayudar, bienvenida sea", añadió.

La entrenadora reconoció ser "una privilegiada". "La verdad es que disfruto muchísimo de mi profesión. Tenemos un equipo de trabajo espectacular y ha sido emocionante el poder haber estado en una situación similar, con todas las mejoras que tienen ahora y encantada de poder estar, de haber tenido esta oportunidad y ahora a disfrutarla", indicó.

"Todos somos conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos un equipo que no se cansa de ganar, que sabe en el ranking que está, que sabe lo que representan y ellas tienen mucha ambición por conseguir esta Liga de Naciones. Vamos a intentar darlo todo, sabemos que Suecia es un gran rival, pero queremos llevarnos el título", sentenció de cara a esa semifinal.

También pasó por los micrófonos de la RFEF la delantera del Real Madrid Alba Redondo, llamada a última hora del domingo en lugar de Esther González (Gotham FC). "Estoy feliz de estar aquí y de volver a tener la oportunidad de vestir esta camiseta, creo que son ocasiones especiales y además también es muy importante esta convocatoria porque tenemos dos partidos que son vitales. Estoy contenta de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena y sobre todo de vivir este ambiente con estas pedazo de jugadoras", subrayó.

De la eliminatoria ante Suecia, recordó que "siempre es importante empezar en casa". "Creo que el estadio va a estar bastante lleno, que vamos a sentir el ambiente de la gente y seguro que vamos a tener un magnífico ambientazo para poder llevarnos esa victoria", deseó la manchega.

"Estas selecciones están compuestas por grandísimas jugadoras. Yo tengo a Filippa Angeldahl y a Hanna Benisson en mi equipo y el espíritu competitivo y la calidad que tienen cada vez va a más y no va a ser un partido fácil, pero seguro que para el espectador es un gran partido de ver y para nosotras de disfrutarlo también", recalcó del combinado sueco.

La campeona del mundo hará otros tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol, dos cerrados por la mañana (11.15 horas) el martes y el miércoles, y otro, el oficial del jueves a las 10.30 antes de partir hacia Málaga, donde el viernes, a las 20.00 horas, se medirá en La Rosaleda en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

Posteriormente, la selección volverá a Madrid para entrenar el sábado pasado el mediodía (12.15 horas) y el domingo (11.15) para poner rumbo el lunes por la mañana hacia Gotemburgo. En el Gamla Ullevi de la ciudad sueca entrenará a partir de las 18.00 horas y jugará el martes a las 19.00 el partido de vuelta.