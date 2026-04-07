La selección femenina se concentra este miércoles para los duelos ante Inglaterra y Ucrania

Archivo - Alexia Putellas, Vicky Lopez and Ona Battle during the training camp of Spain Women Team ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on March 01, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se concentrará este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para comenzar a preparar los partidos ante Inglaterra y Ucrania, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027.

Las 25 convocadas por la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, con la principal novedad de la centrocampista del Athletic Club Clara Pinedo, están citadas a las 16.30 horas en las instalaciones de la RFEF, donde, a partir de las 19.00, realizarán su primera sesión de entrenamiento.

Esta será a puerta cerrada como el resto que ha programado Bermúdez, que irá a afinando la puesta a punto de la campeona del mundo con cuatro sesiones matinales, a partir de las 11.15, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, día este en el que la selección pondrá rumbo a Londres.

En la capital inglesa volverá a entrenar por la mañana en Wembley, escenario el martes a partir de las 20.00 horas del partido ante Inglaterra, actual campeona de Europa y principal rival para el billete directo para la próxima Copa del Mundo.

Las internacionales y el cuerpo técnico de la 'Roja' regresarán el martes por la noche a España y volverán a concentrarse en la Ciudad del Fútbol donde entrenarán por la mañana el miércoles, el jueves y el viernes. Después de esta última sesión, la actual campeona de la Liga de Naciones se desplazará a Córdoba donde el sábado 18 se medirá en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel a Ucrania a partir de las 16.00.

En la lista de 25 convocadas facilitada por Sonia Bermúdez el pasado viernes destaca la centrocampista Clara Pinedo, del Athletic Club y que podría debutar con la Absoluta. Además, en relación con la anterior ventana, retornan las futbolistas del FC Barcelona Cata Coll, Irene Paredes y 'Mapi' León, y también la delantera del Gotham FC Esther González.

--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

DEFENSAS: Laia Codina (Arsenal), María Méndez y Eva Navarro (Real Madrid), Irene Paredes, Mapi León y Ona Batlle (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (PSG) y Jana Fernández (London City).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas, Patri Guijarro y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina, Salma Paralluelo y Vicky López (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).