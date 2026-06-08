La selección femenina empieza firma el torneo clasificatorio para el Mundial de Basket en Silla

Archivo - Beatriz Zudaire durante un partido de la selección española femenina de baloncesto en silla en Tokyo 2020 - PAULINO ORIBE/CPE - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas comenzó con buenas sensaciones el torneo clasificatorio para el Mundial de Canadá del próximo mes de septiembre que arrancó este lunes en Guadalajara y se impuso con autoridad por 77-39 a Tailandia.

España no tuvo problemas para iniciar con buenas sensaciones su andadura en el Grupo B que comparte, además de con el combinado tailandés, con Argentina y Francia, y donde el objetivo es quedar primero para tener un cruce más sencillo con el cuarto equipo del Grupo A formado por Alemania, Australia, Colombia y Angola, frente al que se jugará uno de los cuatro billetes que hay en juego en este evento para estar en Ottawa del 9 al 19 de septiembre.

El equipo español salió muy centrado desde el principio ya desde el primer cuarto abrió buenas diferencias con un claro 26-8, pero no mantuvo la intensidad en el segundo y eso equilibró algo más las cosas, con Tailandia ganando incluso este periodo, pero todavía con mucha diferencia a favor de las anfitrionas (35-19).

El combinado que dirige Víctor Ramos volvió a elevar el nivel tras el paso por los vestuarios y volvió a dominar a placer, con un parcial de 27-8 que ya dejó visto para sentencia el choque para dar paso a unos últimos diez minutos de nuevo más igualados. Los 'dobles-dobles' de Isabel López (25 puntos y 17 rebotes), Vicky Alonso (22 y 11), y de Beatriz Zudaire (21 y 16 asistencias) fueron claves en una España que este martes se medirá a Argentina a partir de las 12.15.