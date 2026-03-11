La selección femenina iraní llega a Malasia de camino a Irán desde Australia

08 March 2026, Australia, Gold Coast: Iran's Sara Didar in action during the AFC Women's Asian Cup Group A match between Iran and Philippines at Gold Coast Stadium. Photo: Dave Hunt/AAP/dpa - Dave Hunt/AAP/dpa

BERLÍN, 11 Mar. (dpa/EP) -

La selección femenina de fútbol de Irán llegó a Malasia tras quedar eliminada de la Copa Asiática en Australia al no sumar ni un punto en la fase de grupos, pero aún no está claro cuándo podrá regresar al país asiático debido al conflicto en Oriente Próximo, mientras parte del combinado se quedó en el país de Oceanía.

La agencia estatal de noticias Irna informó de que el equipo fue recibido por el embajador de Irán, Valiollah Mohammadi, tras aterrizar en Kuala Lumpur. El diplomático declaró que las jugadoras y el cuerpo técnico se encuentran en un hotel.

El conflicto en curso en Oriente Próximo y el cierre del espacio aéreo hacen imposible por el momento volar a Teherán, capital de Irán, después de que el combinado nacional llegara a Australia a disputar la Copa Asiática poco antes del comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las jugadoras no cantaron el himno antes de su primer partido de la Copa Asiática contra Corea del Sur, lo que se interpretó como una señal de rechazo al liderazgo de Irán. Sin embargo, sí cantaron en los siguientes partidos contra Australia y Filipinas.

Además, siete miembros del equipo iraní aceptaron la oferta del Gobierno australiano de concederles visados humanitarios, pero una de ellas cambió de opinión en el último momento.

Se teme que las mujeres puedan sufrir graves consecuencias tras su regreso a Irán por su silencio durante el himno en el primer partido. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, dijo en la red social 'X' que "no se preocupen", porque "Irán les espera con los brazos abiertos".