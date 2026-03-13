Archivo - Megan Gustafson pelea por un balón en el España-Puerto Rico de los Juegos Olímpicos de París de 2024 - MILAD PAYAMI - Archivo

La selección femenina quiere sellar el billete al Mundial

España se mide a la anfitriona Puerto Rico en el Premundial de baloncesto con el recuerdo de París 2024

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto afrontará este sábado (01.00 hora peninsular del domingo/Teledeporte) su tercer partido del Premundial que está disputando en San Juan, un duelo de teórica más exigencia que los dos anteriores y que le medirá con la anfitriona Puerto Rico, un rival que en los Juegos de París 2024 le creó muchos problemas y frente al que espera sellar ya su billete al Mundial.

De momento las cosas van bien para la actual subcampeona de Europa en su objetivo de volver a un Mundobasket tras su ausencia en 2022. Las victorias, con mucha contundencia, y casi obligadas, fueron ante Nueva Zelanda (99-50) y Senegal (51-84), en dos días consecutivos y batallando contra otras complejidades como un largo viaje el pasado lunes y el temido 'jet lag'.

España ha cumplido y ya tiene prácticamente el pase a la cita de Alemania del próximo mes de septiembre, aunque todavía debe asegurarlo para no estar pendiente de posibles carambolas en el tramo final de este Premundial que le trae tres partidos de más nivel ya que tras Puerto Rico llegará Italia y el cierre será contra la todopoderosa Estados Unidos.

Ya adaptada al torneo, el combinado que dirige Miguel Méndez tratará de continuar creciendo ante los anfitriones, que seguramente traerán mucho más público al imponente Coliseo José Miguel Agrelot de la capital portorriqueña donde ha jugado casi a puerta vacía sus dos primeros encuentros con, según los datos de FIBA, 32 y 36 aficionados.

Un mayor ambiente que podría también animar a las españolas ante un rival que viene de ser arrollado en sus dos primeros partidos y que aspira a que el apoyo de su público le dé ese plus para volver a crear problemas a la selección española como sucediese en los Juegos Olímpicos de París de 2024 donde cayó por un ajustado 63-62 y después de que Laura Gil acertase con dos tiros libres a falta de dos segundos.

De ese choque repiten sólo Mariona Ortiz, Maite Cazorla, María Conde, María Araújo, Megan Gustafson, que firmó 18 puntos y 13 rebotes, y Paula Ginzo en un equipo que cuenta ahora con esa juventud y desparpajo que ya se vio en el pasado Eurobasket y que parece consolidado ahora en San Juan.

Puerto Rico acude también más urgida a este choque tras sus claras derrotas ante Italia, 41-78, y ante Estados Unidos, 48-91, buena muestra de que los recursos ofensivos no son demasiados en una plantilla donde destacan las bases Trinity San Antonio y Arella Guirantes, y la pívot India Pagán, las tres que militan en el baloncesto europeo en el Toulouse Metropole francés, el Elitzur Ramle israelí y el ZKK Buducnost montenegrino.

"Tenemos mucho respeto por el equipo nacional de Puerto Rico, jugaron un muy buen partido contra nosotros en París hace dos años. Estuvieron muy cerca de ganarnos, tuvimos mucha suerte en los últimos tres ataques y conseguimos sacar el partido adelante. Será un partido muy difícil, seguro", advirtió Méndez.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS:

PUERTO RICO: San Antonio, Jones, Guirantes, McGee-Stafford y Pagán --posible quinteto inicial-- Roma, Rosado, Meléndez, González, Benítez, De León y Satterfield.

ESPAÑA: Ortiz, Pueyo, Cazorla, Araújo y Gustafson --posible quinteto inicial--, Ginzo, Martín, Fam, Conde, Ayuso, Carrera y Buenavida.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.

--HORA: 01.00 del domingo 15/Teledeporte.