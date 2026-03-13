La selección femenina recibirá a Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix

Archivo - Illustration, general view of the empty stands during the spanish league, LaLiga, football match played between RCD Mallorca and FC Barcelona at Son Moix Stadium in the restart of the Primera Division tournament after to the coronavirus COVID19 - Guillermo Sanchez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol se medirá a Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix el próximo 5 de junio, en partido correspondiente a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027, según confirmó este viernes el combinado nacional.

De este modo, la actual campeona del mundo recibirá en el feudo del RCD Mallorca a la actual campeona de Europa en un choque que se presenta presumiblemente como decisivo para conseguir el único billete directo para la próxima Copa del Mundo.

El Estadi Mallorca Son Moix cuenta con capacidad para 25.736 espectadores y con una calificación de cuatro estrellas por la UEFA, y ha sido elegida como sede por la RFEF en colaboración con la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), que celebra este año su centenario.

Hacía nueve años que la selección femenina no jugaba en este escenario, en un claro triunfo a finales de noviembre de 2017 por 4-0 ante Austria en la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Francia de 2019.