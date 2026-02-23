La selección femenina recibirá a Ucrania en el Nuevo Arcángel

Archivo - Players of Spain celebrate of victory during the UEFA Womens Nations League match played between Spain and Switzerland at Arcangel stadium on September 26, 2023, in Cordoba, Spain. - Joaquin Corchero / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol recibirá a Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027 en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, según confirmó este lunes la actual campeona del mundo y de la Liga de Naciones.

Este partido corresponde a la cuarta jornada del Grupo A3, primera de la segunda vuelta, de esta fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo y se disputará en el feudo del Córdoba CF el sábado 18 de abril a partir de las 16.00 horas.

Este encuentro, que será el mismo día que se celebre en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja, la final de la Copa del Rey Mapfre a las 21.00, se jugará cuatro días después de que España visite a Inglaterra, su principal rival para el primer puesto que da billete directo al Mundial, en el Estadio de Wembley, en Londres.

De este modo, el combinado que dirige Sonia Bermúdez regresará al Nuevo Arcángel, ahora denominado Bahrain Victorius Nuevo Arcángel y con capacidad para más de 20.000 personas, casi tres años después de jugar allí el 26 de septiembre de 2023 ante Suiza en la fase de grupos de la primera edición de la Liga de Naciones.

La 'Roja' congregó ese día en el recinto a 14.194 espectadores, entonces récord de asistencia para un partido de la selección, y se impuso por un claro 5-0 en lo que era su primer partido en casa tras proclamarse semanas antes campeona del mundo por primera vez en su historia. En octubre de 2022, también disputó en el Nuevo Arcángel un amistoso ante Suecia, saldado con 1-1.

"El retorno de la selección femenina a Córdoba ha sido posible gracias a la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Real Federación Andaluza de Fútbol y el Córdoba CF", apuntó la RFEF.