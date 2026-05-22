La selección de fútbol de Euskadi jugará contra un equipo de personas refugiadas el 20 de junio

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) y la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR) anunciaron la celebración de un partido de fútbol que enfrentará a la selección de Euskadi, campeona de la Copa de Regiones de la UEFA de hace 20 años, contra el Euskal Refugio Fútbol Club (ERFC), equipo integrado por personas refugiadas.

Este encuentro se disputará el próximo 20 de junio en el estadio de Gobela, ubicado en Las Arenas, con el fin de conmemorar el Día Internacional de las Personas Refugiadas.

Como primer acto de esta colaboración, el pasado miércoles se celebró en Bilbao una charla bajo el título 'En juego los derechos humanos: el fútbol como espacio de inclusión y diversidad'. Este coloquio fue dinamizado por Ekain Larrinaga, representante del Ayuntamiento de Bilbao, y contó además con la participación activa de entidades como Bitartesport, Futbolmas y Bizitegi.

La nueva alianza entre ambas organizaciones nace con el firme propósito de promover y defender los derechos de las personas refugiadas a través del deporte, así como "denunciar tanto el racismo y la discriminación que sufren diariamente las personas migradas en la sociedad actual, como el racismo emergente y cada vez más visible que se manifiesta de forma específica en el ámbito futbolístico", según un comunicado.

El conjunto del ERFC está compuesto por más de treinta jóvenes que han huido de países como Mali, Burkina Faso, Sierra Leona, Marruecos, Guinea Conakry o Mauritania, debido a conflictos bélicos y persecuciones por motivos de raza, religión u orientación sexual. Los organizadores destacaron que, a pesar de las diferencias existentes entre ellos y de no conocerse con anterioridad, el fútbol actúa como el elemento de unión que les ha permitido empezar de cero en Euskadi tras dejar atrás sus vidas.

De esta manera, la jornada de presentación sirvió también para reflexionar de manera conjunta sobre el papel que desempeña el deporte, y de forma más concreta el fútbol, como una herramienta eficaz de inclusión social y de fomento de la diversidad. Así, la cita del próximo 20 de junio pondrá en valor este espacio de convivencia mediante el choque con el histórico combinado vasco que conquistó el Campeonato de Europa de Regiones.