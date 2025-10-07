La selección inicia sus entrenamientos arropada por los aficionados

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol ha completado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su primer entrenamiento de la concentración para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria, una sesión abierta al público y en la que los jugadores se dieron un baño de masas.

Cientos de aficionados abarrotaron esta tarde el campo principal de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que abrió sus puertas para que todos pudieran presenciar el entrenamiento de los 25 internacionales convocados, dirigido por el seleccionador Luis de la Fuente.

Una sesión suave y distendida que duró apenas 50 minutos y que solo completaron David Raya, Mikel Merino, Álex Baena, Aleix García y Jesús Rodríguez. Otros como Dean Huijsen, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Borja Iglesias, Yeremi Pino y Jorge de Frutos realizaron entrenamiento aparte antes de acercarse a la grada para firmar autógrafos y realizarse fotos con sus seguidores.

La selección volverá a entrenar este miércoles por la tarde en las instalaciones madrileñas, ya a puerta cerrada, para preparar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria. Repetirá el jueves y el viernes, cuando tras el entreno volará hacia Alicante para trasladarse posteriormente a Elche, donde el sábado 11 se enfrentará a Georgia en el Martínez Valero (20.45 horas).

Después del partido, la plantilla y el cuerpo técnico regresarán a Madrid. El domingo por la mañana afrontarán un nuevo entrenamiento, y el lunes 13 se desplazarán por carretera a Valladolid, donde el martes 14 se enfrentarán a Bulgaria en el José Zorrilla (20.45 horas).

España lidera el Grupo E con seis puntos tras dos partidos, que solventó como victorias ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6); con tres unidades se encuentran Georgia y el combinado otomano, mientras que los búlgaros son colistas (0). La próxima Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio de 2026.