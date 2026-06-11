Las selecciones españolas de rugby seven, homenajeadas en el CSD por sus "hazañas" esta temporada

Homenaje en el CSD a las selecciones españolas masculina y femenina de rugby seven, con el presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen', y el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero. - RFER

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de rugby seven fueron homenajeadas este jueves en a sede en Madrid del Consejo Superior de Deportes (CSD), tras "las hazañas y la cantidad de techos de cristal que están rompiendo a nivel internacional" ambos combinados "en el mejor momento" de la modalidad.

La sede del CSD fue el escenario del homenaje a las selecciones españolas de rugby seven masculina y femenina. Al evento asistieron Juan Carlos Martín 'Hansen', presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER); Fernando Molinero, director general de Deportes del CSD; y Lola Boyé, subdirectora de Alta Competición; además de patrocinadores y una representación de jugadores y cuerpo técnico de ambos combinados.

Los 'Leones7s' terminaron la temporada como los terceros del mundo, subiéndose por segundo año consecutivo al podio mundial de las HSBC SVNS. Por su parte, las 'Leonas7s' certificaron su ascenso al 'top 8' mundial para la próxima campaña.

'Hansen' aseguró que "hasta que no pasen unos años" no se asimilará "la verdadera magnitud de todas las hazañas que se están consiguiendo y la cantidad de techos de cristal que este grupo está rompiendo a nivel internacional".

España es actualmente uno de los cinco únicos países del mundo que tiene a todas sus selecciones (absoluta masculina, absoluta femenina de XV y 7s y M20) compitiendo al máximo nivel mundial, un privilegio que comparte con Nueva Zelanda, Australia, Francia y Fiyi.

"Los jugadores y jugadoras lo dan todo por la elástica nacional sin pedir nada a cambio. Son, ante todo, un ejemplo de valores. Gracias por cómo sois, por transmitir esa alegría y esa humildad allá a donde vais. Veros firmar cientos de autógrafos y aseguraros de que ningún niño ni niña se quede sin hacerse un selfie o conoceros os convierte en los mejores embajadores y embajadoras del rugby, de sus valores", agregó.

El plano deportivo estuvo representado en los micrófonos por Olivia Fresneda, capitana de las 'Leonas7s', y Juan Ramos, uno de los grandes líderes de los 'Leones7s'. "Estamos en el mejor momento del seven. Nos cuesta asimilarlo y lo haremos cuando lo veamos a años vistos, pero ahora tenemos que hacer el esfuerzo de disfrutarlo. Somos plenamente capaces de poner al rugby español donde merece", dijo Ramos.