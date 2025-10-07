La semifinal de la Supercopa Barça-Athletic se disputará el 7 de enero y la del Atlético-Real Madrid, el 8

Orden de juego de las semifinales de la Supercopa de España masculina de fútbol 2026. - RFEF

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club será la primera del torneo y se disputará el 7 de enero, mientras que la que enfrenta a Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugará el 8 de enero, ambos encuentros a las 20.00 hora peninsular española, según desveló este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Después de anunciar que la Supercopa de España masculina se disputará en la localidad saudí de Yeda, del 7 al 11 de enero de 2026, con FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, la RFEF reveló el orden de juego de ambas semifinales de la edición de 2026.

De esta forma, tras el sorteo desarrollado de forma telemática con los clubes implicados, la primera semifinal será la que enfrente al FC Barcelona con el Athletic Club, el 7 de enero a las 20.00 hora peninsular española; mientras que la segunda la disputarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a la misma hora.

Ambas 'semis' y la final del 11 de enero -también a las 20.00 hora peninsular española- tendrán como escenario la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el Alinma Stadium, popularmente conocido como Al Jawhara ('La Joya Radiante' en castellano), recinto que albergará los tres partidos de la competición.