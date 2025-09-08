Sener lanza Epigea, una innovadora solución para maximizar la rentabilidad de los estadios.

Se trata de la empresa que implementó el césped retráctil del Bernabéu y el proyecto piloto para monitorizar el estado del césped en San Mamés

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sener, grupo líder en ingeniería y tecnología, ha anunciado este lunes el lanzamiento de Epigea, una solución de ingeniería patentada y diseñada para transformar los estadios en espacios multifuncionales, maximizando su rentabilidad y multiplicando sus posibilidades de uso y explotación.

Epigea es una solución totalmente automatizada, diseñada para optimizar las operaciones del estadio. Garantiza la máxima calidad césped mediante la instalación de una cubierta móvil y retráctil que permite la celebración de eventos más allá del ámbito deportivo. De este modo, protege el césped, manteniéndolo en perfectas condiciones con una intervención humana mínima.

La tecnología se integra perfectamente con la arquitectura de cualquier estadio, nuevo o existente, ocultándose discretamente detrás de una de las gradas cuando no está en uso, sin afectar la visibilidad, la capacidad del estadio ni la experiencia de los aficionados durante los partidos. Además, Epigea es totalmente adaptable y modular según el tamaño y la geometría del estadio y puede integrarse sin alterar su diseño o funcionalidad.

Epigea es un proyecto que contribuye a la sostenibilidad operativa del estadio al reducir los costes de mantenimiento mediante la integración eficiente de sistemas y una mayor resistencia frente a condiciones climáticas extremas. Asimismo, disminuye el desgaste del césped, garantiza una mayor uniformidad en sus tratamientos y elimina el impacto acústico asociado al sistema de ventilación.

El diseño propuesto garantiza accesibilidad total desde el exterior, alineando la superficie con los accesos perimetrales del estadio. Esto permite una circulación fluida para todos los públicos hacia servicios esenciales como áreas de alimentación, sanitarios y otros espacios comunes. Además, facilita el acceso de vehículos de logística y montaje de eventos, sin interferir con las zonas auxiliares del campo, asegurando una operatividad integral y sin interrupciones.

El lanzamiento de Epigea sigue al éxito de Hypogea, la solución de césped retráctil de Sener que ha sido implementada en el estadio Santiago Bernabéu, y al proyecto piloto desplegado en San Mamés para monitorizar el estado del césped junto al Athletic Club.