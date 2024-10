Senna: "Vinícius y Yamal son dos grandísimos jugadores, pero me agrada más Yamal porque tiene pausa"

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista hispano-brasileño Marcos Senna considera que tanto Vinícius Jr como Lamine Yamal son "dos grandísimos jugadores", pero que a nivel personal le gusta más el extremo del FC Barcelona porque tiene "pausa", mientras que cree que "hay que dejar pasar los años" para poder comparar a la selección española en la que jugó él y ganó la EURO de 2008 con la que conquistó este pasado verano el título continental en Alemania.

"Los dos son grandísimos jugadores, pero a mí me agrada mucho más Yamal. El motivo es que tiene pausa. Cuando me preguntaban antes a quién prefería, si a Messi o a Cristiano, prefería siempre a Messi por eso, por la pausa. Tenía más presencia en el juego, más diversidad en el pase y otras cosas", señaló Senna en declaraciones facilitadas por la organización del 'American Dream by AWEX Education', un evento de capatación de talento en el que participará.

El exfutbolista reconoció que "Vinícius a veces saca pases que son brutales", pero que Yamal "la pega mucho mejor y en el uno para uno llena más lo ojos". "Si ya tuviera la velocidad de Vinícius sería el regateador perfecto", admitió.

De todos modos, ve al brasileño "sin ninguna duda" en su 'Top 3' de candidatos al Balón de Oro porque "lleva ya algunas temporadas buenísimas". "También meto a Rodrigo, del Manchester City, que por desgracia se ha lesionado, y como tercero metería a Mbappé porque aunque el año pasado es verdad que no ganó nada realmente 'top', es diferencial siempre", opinó.

"Yo del Real Madrid ficharía a cualquier jugador, es que tienen a los mejores, pero me quedo con Luka Modric. ¿Qué tiene 39 años? No importa, es el jugador que siempre ficharía para el Villarreal. Sólo con estar en el campo, aunque no tocase ni un balón, que lo dudo, ya hace mejor a sus equipos. Después diría también a Rodrygo por su manera de jugar", comentó el hispano-brasileño antes de la visita del conjunto castellonense al Santiago Bernabéu este sábado.

Sobre Jude Bellingham, Senna cree que el inglés y Zinédine Zidane "son dos jugadores parecidos". "Por posición, por estatura y por estar en el Real Madrid, quizá la gente los compara, pero son carreras diferentes. Seguro que Bellingham estará, como Zidane, en el 'Salón de la Fama' del fútbol mundial. Y esta última temporada ha dado un salto de calidad, ganó una Champions y llegó a la final de la EURO. Será un 'top' mundial", remarcó.

También tiene claro que son "épocas distintas" el triunfo de España en la EURO de 2008 con el del pasado verano. "Esta selección, con mucho mérito y gran fútbol ha merecido ganar la Eurocopa, y eso que había 'equipazos' como Alemania o Francia. Llegó a la final eliminando a los mejores para ganar a Inglaterra. Las comparaciones en caliente no creo que funcionen, hay que dejar pasar los años", apuntó.

Y en aquel combinado de 2008 compartía centro del campo con Andrés Iniesta. "Debería haberse llevado al menos un Balón de Oro, el de 2010. Es una referencia mundial, ya no sólo española. Es de esos jugadores que jamás deberían dejar de jugar, siempre ha sido una pasada, como jugador y como persona, una gozada", confesó del manchego, que la próxima semana podría confirmar su retirada definitiva.

El hispano-brasileño será uno de los invitados al 'American Dream by AWEX Education', evento que se llevará a cabo en la localidad madrileño de Villaviciosa de Odón, en Tenple, antigua sede de la Academia Internacional de la NBA y LaLiga, y destinado a la captación de talento por parte de más de 20 instituciones educativas estadounidenses que ofrecerán entre dos y seis millones de euros en becas deportivas para estudiar en Norteamérica a aquellos chicos de entre 12 y 18 años que participen en esta cita.

"Para mí es un privilegio ser participe en este proyecto de AWEX Education que da grandes becas a chicos que no tienen oportunidades financieras de estudiar en Estados Unidos", comentó al respecto el campeón de Europa en 2008 con la selección española.