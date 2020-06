Serena Williams confirma su participación en el US Open: "No puedo esperar para volver a Nueva York"

Tenis.- Serena Williams confirma su participación en el US Open: "No puedo esper

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 'grandes', ha confirmado este miércoles su participación en el US Open, que se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre, y expresó que no puede esperar "para volver a Nueva York" aunque vaya a echar de menos al público tras la pandemia de la COVID-19 que ha detenido la temporada.

"No puedo esperar para volver a Nueva York. La Federación Estadounidense (USTA) hará un gran trabajo para asegurarse de que todo sea increíble, que todo esté perfecto y que todos estén seguros. Extrañaré a los seguidores, no me malinterpreten. Pero es una locura, es muy emocionante", indicó Serena en un vídeo publicado por la USTA.

La americana, de 38 años, ha ganado seis veces el último 'Grand Slam' de la temporada -no lo hace desde 2014- aunque haya sido finalista en dos ocasiones desde su último triunfo en el torneo neoyorquino. Williams, actual subcampeona, también ha conquistado el US Open en dobles, junto a su hermana Venus, y en dobles mixtos junto al bielorruso Max Mirnyi.

El US Open, que siempre es el último 'grande' de la temporada, será el segundo en 2020 debido al coronavirus y después del aplazamiento de Roland Garros, que se celebrará del 27 de septiembre al 11 de octubre y de la cancelación de Wimbledon, la primera vez desde 1945 a causa de la Segunda Guerra Mundial.