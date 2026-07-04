Serena Williams no juega el dobles de Wimbledon por lesión

Serena Williams, Wimbledon - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Serena Williams se bajó del torneo de dobles de Wimbledon, que tenía programado su debut este sábado con su hermana Venus, por una lesión en la rodilla tras el partido de individual que jugó el martes.

"Me duele mucho tener que retirarme de dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo posible, pero lamentablemente mi rodilla aún no está lista para competir", escribió Serena en su cuenta de Instagram.

En la publicación donde anunció la decisión este mismo sábado, Serena compartió fotografías en las que aparecía con un vendaje en la rodilla izquierda y de lo que, según ella, eran jeringas utilizadas para drenar el líquido de la zona.

La campeona de 23 'grandes' terminó tocada de su derrota ante la australiana Maya Joint, su regreso individual a las pistas cuatro años después. Las hermanas estadounidenses, seis veces campeonas del título de dobles en Londres, debían jugar este sábado contra la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra.

Ahora, sin anunciar sus planes más allá, Serena, que cumple 45 años en septiembre, seguirá en el foco por si quiere intenta también volver a jugar en el US Open, donde se había retirado en 2022. Las últimas semanas había jugado el dobles en Queen's y Berlín, para aceptar después la invitación individual en Wimbledon.