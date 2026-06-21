Serena Williams regresará en Wimbledon cuatro años después

Serena Williams - Andreas Gora/dpa

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Serena Williams estará en el cuadro individual del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, al aceptar la invitación de la cita que empezará el 29 de junio en el All England Tennis Club de Londres, regreso de la legendaria jugadora a sus 44 años.

La noticia corrió como la pólvora después de que el Abierto inglés lo hiciera oficial en su cuenta de la red social 'X'. La mayor de las Williams inició su reaparición estas últimas semanas jugando dobles con Victoria Mboko y Karolina Muchova en los torneos de Queen's y Berlín, dos partidos.

La americana, campeona de 73 títulos individuales, había dejado en el aire su posible presencia en el cuadro individual de Wimbledon, confirmada ya en el dobles para hacer pareja junto a su hermana Venus Williamas. Cuatro veces medallista de oro olímpica y la única jugadora que ha completado un Golden Slam tanto en individuales como en dobles, la exnúmero uno del mundo decidió dar un paso más en su regreso a las pistas.

Serena disputó su último encuentro individual en el US Open de 2022, cuando cayó en tercera ronda contra la australiana Ajla Tomljanovic. La cita en Londres es sin duda especial para la estadounidense, quien ganó siete veces en el All England Club, además de otras seis en dobles y una más en dobles mixto.